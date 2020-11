La carta con la que Lola Latorre se despidió de manera oficial del "Cantando 2020"

Lola Latorre

Hace unos días se vio un fuerte momento al aire en el "Cantando 2020", El Trece, con la devolución de Nacha Guevara a Lucas Spadafora y Lola Latorre, en donde en ningún momento la jurado mencionó a la joven, casi ignorándola.

Incluso la actriz utilizó la frase "es un caso perdido" y generó la furia de Yanina Latorre, madre de Lola, quien rápidamente aclaró que su hija no seguiría en el ciclo del Trece y lanzó fuertes contra la actitud de Guevara.

"Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Que mina de mier... 80 años al pedo. Nacha Guevara me da vergüenza, que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, no? Que suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?", lanzó la panelista en Twitter.

Este martes, Lola se despidió de manera oficial del programa con una carta que compartió en su cuenta de Instagram.

"Así me despido del @cantando2020 ! Fue un año increíble y una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de compartirlo con mi equipo @lucasspadafora @natucociuffo @_danteortega_ @rodrigomesina @verofioravanti @johaandinomakeup @lanaferrando a los que les agradezco todos los días por enseñarme, apoyarme e impulsarme en cada gala para seguir creciendo", indicó la joven.

Y agregó: "Un placer haber conocido a toda esta gente hermosa que voy a extrañar muchísimo ❤️ Y todo esto fue gracias a la producción @lafliaok @marcelotinelli @elchatoprada @hoppefede @gfernandezok @vircuenca1 me dan siempre el lugar y la oportunidad de pertenecer en sus proyectos. Y GRACIAS a todos ustedes por el aguante y bancarme siempre. Los quiero".