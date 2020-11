Jorge Rial disparó contra Yanina Latorre tras del escándalo entre Nacha y Lola: "Cosechás lo que sembrás"

Intrusos

Luego del cruce que protagonizaron Nacha Guevara y Lola Latorre en la pista del "Cantando 2020", Yanina arrojó una catarata de insultos contra la jurado, y hasta aseguró que no iba a dejar que su hija vuelva al certamen.

Lo cierto es que la joven terminó renunciando al reality y las cosas quedaron muy mal. Esta tarde, en "Intrusos" analizaron el tema y todos dieron su punto de vista sobre lo sucedido.

"No entiendo cómo Yanina se indigna cuando eso es parte del show que ella quiso que su hija protagonice y que ella misma protagoniza todos los días en televisión", comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

Por su parte, Adrián Pallares se puso en el lugar de Yanina: "Nacha no hizo nada que no haga desde hace 80 años, que es ser una mujer despiadada. Trabaja de mujer despiadada. Uno como padre si ve que a un hijo le dicen eso, te indigna"

Y Jorge Rial, quien tiene un enfrentamiento público con Yanina desde hace un tiempo, apuntó de manera tajante contra la panelista de "LAM": "Pero ¿te puedo decir algo? Laburás en este medio, de la manera que labura Yanina, es cosechar lo que sembrás. Ahora, exponer a tu hija a mandarla ahí... A mí me ha pasado un par de veces, yo me puse firme y dije 'no'. Más allá de que la decisión es personal. Ahora si venís y me preguntás como padre, te digo que no", aseguró haciendo referencia a las intenciones de su hija Morena de estar en el "Cantando 2020".