Celeste Muriega habló de los rumores de romance con Hernán Drago y dejó dudas: "No estoy acostumbrada a..."

Celeste y Hernán

La semana pasada, Rodrigo Lussich contó en "Intrusos" que Hernán Drago y Celeste Muriega estarían en pareja tras los rumores que habrían nacido entre ambos por su participación en el ciclo "Bienvenidos a bordo".

Consultado sobre esta situación, Drago se mostró algo incómodo y reaccionó molesto diciendo que él habla “de todo, pero no bajo presión”.

"Te juro que entiendo mucho tu trabajo y lo respeto, pero también lo conozco mucho. Y la presión que ejercen para conseguir respuestas que los satisfagan, pero hay gente (a la) que no nos gusta y no nos sienta cómodo hablar de ciertas cosas, sean verdad o mentira”, le dijo Hernán al periodista Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

“Yo hablo de todo, pero no bajo presión ni cuando no quiero, te repito sean verdades o mentiras las versiones", remarcó Hernán ante la insistencia de este medio para obtener su palabra.

Drago se separó en 2019 de su esposa Bárbara Cudich, con quien tuvo dos hijas y convivió hasta el año pasado debido a la pandemia. Por su parte, Muriega concluyó en 2020 un noviazgo de larga data con el relacionista público Alejo Clérici.

Ahora la que habló fue Celeste pero, al igual que Hernán, no quiso confirmar ni desmentir el rumor. "Como sabrás, no estoy acostumbrada a hablar de mi vida sentimental, de hecho nunca lo hice, (salvo en cosas muy puntuales) por ende esta no sería la excepción. Gracias por tu interés y disculpa por no darte la respuesta deseada", señaló Muriega a PrimiciasYa.com, dejando dudas con respecto a su relación que con su colega.