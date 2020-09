La Chilindrina admitió lo poco que le pagaban por su papel en "El Chavo del 8"

Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, que interpretó a La Chilindrina en "El Chavo del 8", dio a conocer la cifra que le pagaron por interpretar a uno de los personajes más populares de la vecindad.

Cansada de que dijeran que se había hecho millonaria por ese personaje, la actriz de 69 años rompió en silencio y, en una nota con el ciclo mexicano "Un nuevo día", reveló lo que ganaba por entonces.

"Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado", se quejó de las Nieves.

Y siguió: “Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa".

"O sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica”, contó la actriz.

Además, explicó por qué se terminó su personaje: “Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de ‘La Chilindrina’ por el de Marujita. Digo, Marujita a lo mejor la gente no se daba cuenta o se le hacía el personaje, pero era una prostituta disfrazada”.