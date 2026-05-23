¡Explosivo! Dos participantes de Gran Hermano se insultaron y casi terminan a las piñas

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Quiénes están nominados en Gran Hermano

Fueron 12 los jugadores que pasaron por el confesionario durante la gala de nominación de la semana 13 en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En esta ocasión, solo los participantes que ya formaban parte del juego antes de la histórica emisión del 20 de mayo tuvieron derecho a votar. Antes de iniciar el proceso, Santiago del Moro anticipó que la placa debía quedar conformada por un mínimo de seis nominados.

En cuanto a la distribución de votos, Tamara Paganini otorgó 2 puntos a Mariela y 1 a Steffany; Yanina Zilli votó con 2 puntos a Tamara y 1 a Juanicar; mientras que Luana Fernández eligió 2 para Gladys “La Bomba Tucumana” y 1 para Hanssen.

Por su parte, La Bomba destinó 2 votos a Cinzia y 1 a Luana; Cinzia Francischiello dio 2 puntos a Steffany y 1 a Charlotte Caniggia; y Eduardo asignó 2 votos a Hanssen y 1 a Juanicar.

Pincoya votó con 2 puntos a Juan Carlos y 1 a Sebastián “Cola” Almeida; Manuel dio 2 a Eduardo y 1 a Zunino; Eduardo sumó 2 votos a Hanssen y 1 a Cinzia; Titi eligió 2 para Eduardo y 1 para La Bomba; Zunino votó 2 a Hanssen y 1 a Juanicar, quien cerró la ronda con 2 votos a Mariela y 1 a Eduardo.

Con el recuento final, la placa quedó conformada por Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso.

Una vez confirmada la nueva placa negativa de eliminación en la casa más famosa, en redes sociales comenzó el debate, con análisis y especulaciones sobre quién podría abandonar el juego el lunes 25 de mayo.

Entre las principales hipótesis, muchos seguidores anticipan un posible mano a mano entre dos figuras fuertes y enfrentadas dentro de la casa: Eduardo y Cinzia.