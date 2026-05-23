¡Explosivo! Dos participantes de Gran Hermano se insultaron y casi terminan a las piñas

Dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) perdieron la calma durante una fuerte discusión dentro de la casa, y la situación escaló rápidamente hasta generar un clima de máxima tensión, al punto que casi terminan a las piñas.
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Dos participantes de Gran Hermano protagonizaron un acalorado cruce dentro de la casa que generó tensión entre el resto de los jugadores y alteró por completo la dinámica del juego.
Dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) perdieron la calma durante una fuerte discusión dentro de la casa, y la situación escaló rápidamente hasta generar un clima de máxima tensión, al punto que casi terminan a las piñas.
Se trata de Luana y Tamara. El enfrentamiento en realidad comenzó entre la exparticipante y Manuel, a raíz de diferencias por el orden y la convivencia dentro de la casa. En medio del cruce, Luana intentó frenar la situación y pidió: “dejen de gritar”, pero la respuesta fue inmediata y con pocas pulgas: “Vos no te metas pelot* ”. En un abrir y cerrar de ojos, quedaron cara a cara, en una postura desafiante.
Segundos después, se generó un griterío constante dentro de la casa, donde el intento de resolver el conflicto pasó a un segundo plano y lo que predominó fue el malestar generalizado entre los participantes, mientras algunos observaban expectantes y sorprendidos lo que ocurría.
Finalmente, se aclaró en redes sociales que la discusión había sido fingida, y que formaba parte de un juego o dinámica interna y no de un conflicto real entre los participantes.
Fueron 12 los jugadores que pasaron por el confesionario durante la gala de nominación de la semana 13 en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En esta ocasión, solo los participantes que ya formaban parte del juego antes de la histórica emisión del 20 de mayo tuvieron derecho a votar. Antes de iniciar el proceso, Santiago del Moro anticipó que la placa debía quedar conformada por un mínimo de seis nominados.
En cuanto a la distribución de votos, Tamara Paganini otorgó 2 puntos a Mariela y 1 a Steffany; Yanina Zilli votó con 2 puntos a Tamara y 1 a Juanicar; mientras que Luana Fernández eligió 2 para Gladys “La Bomba Tucumana” y 1 para Hanssen.
Por su parte, La Bomba destinó 2 votos a Cinzia y 1 a Luana; Cinzia Francischiello dio 2 puntos a Steffany y 1 a Charlotte Caniggia; y Eduardo asignó 2 votos a Hanssen y 1 a Juanicar.
Pincoya votó con 2 puntos a Juan Carlos y 1 a Sebastián “Cola” Almeida; Manuel dio 2 a Eduardo y 1 a Zunino; Eduardo sumó 2 votos a Hanssen y 1 a Cinzia; Titi eligió 2 para Eduardo y 1 para La Bomba; Zunino votó 2 a Hanssen y 1 a Juanicar, quien cerró la ronda con 2 votos a Mariela y 1 a Eduardo.
Con el recuento final, la placa quedó conformada por Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso.
Una vez confirmada la nueva placa negativa de eliminación en la casa más famosa, en redes sociales comenzó el debate, con análisis y especulaciones sobre quién podría abandonar el juego el lunes 25 de mayo.
Entre las principales hipótesis, muchos seguidores anticipan un posible mano a mano entre dos figuras fuertes y enfrentadas dentro de la casa: Eduardo y Cinzia.