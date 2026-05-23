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Así fue el violento choque del camión que derrumbó un puente en Escobar

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo perdió el control sobre la Ruta 9. El accidente provocó un corte total de la Panamericana ramal Campana.

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Así fue el despiste del camión que chocó contra un puente y lo derrumbó en Escobar. (Foto: captura)

Así fue el despiste del camión que chocó contra un puente y lo derrumbó en Escobar. (Foto: captura)

Un impactante accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad este sábado por la madrugada en la Ruta Nacional 9, a la altura de Escobar. El hecho ocurrió cuando un camión perdió el control, atravesó el guardarraíl y chocó contra un puente peatonal que terminó derrumbándose sobre la autopista.

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El siniestro ocurrió cerca de las 4.30 en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, mano hacia Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el vehículo transportaba arena y habría sufrido un desperfecto mecánico que desencadenó el brutal choque.

De acuerdo con el testimonio del conductor, uno de los neumáticos explotó mientras circulaba por la ruta, situación que le hizo perder el control del camión. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el vehículo se cruza de carril e impacta violentamente contra una de las columnas que sostenían el puente peatonal.

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La estructura no resistió el golpe y colapsó sobre la calzada, generando una escena dramática y un importante operativo de emergencia en la zona.

Las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9

Minutos después del derrumbe, otro camión que circulaba en sentido contrario terminó chocando contra los restos del puente caído. “Vi una columna de humo y volanteé”, relató Gastón, conductor del segundo vehículo, en declaraciones a la prensa.

Tras el accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9 en ambos sentidos para facilitar las tareas de rescate y remoción de escombros. Además, se implementaron desvíos y operativos especiales debido a las largas demoras en el tránsito.

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El accidente provoc&oacute; un corte total de la Panamericana ramal Campana. (Foto: Captura)

El accidente provocó un corte total de la Panamericana ramal Campana. (Foto: Captura)

El conductor del primer camión fue trasladado a un hospital de Escobar con politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, los trabajos continúan sobre la autopista y se estima que la circulación podría normalizarse durante la tarde de este sábado.

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