Así fue el violento choque del camión que derrumbó un puente en Escobar

La estructura no resistió el golpe y colapsó sobre la calzada, generando una escena dramática y un importante operativo de emergencia en la zona.

Las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9

Minutos después del derrumbe, otro camión que circulaba en sentido contrario terminó chocando contra los restos del puente caído. “Vi una columna de humo y volanteé”, relató Gastón, conductor del segundo vehículo, en declaraciones a la prensa.

Tras el accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9 en ambos sentidos para facilitar las tareas de rescate y remoción de escombros. Además, se implementaron desvíos y operativos especiales debido a las largas demoras en el tránsito.

Captura El accidente provocó un corte total de la Panamericana ramal Campana. (Foto: Captura)

El conductor del primer camión fue trasladado a un hospital de Escobar con politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, los trabajos continúan sobre la autopista y se estima que la circulación podría normalizarse durante la tarde de este sábado.