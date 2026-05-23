Inminente expulsión en Gran Hermano: un jugador dio información del exterior y el Big ya decidió

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Qué dijo Brian Sarmiento del exterior en Gran Hermano

El regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano quedó envuelto en una fuerte controversia y ya amenaza con traer consecuencias inmediatas dentro del juego. A tan solo horas de volver al reality, el exfutbolista quedó bajo la lupa luego de realizar comentarios vinculados al exterior frente a otros participantes, algo que las reglas del programa prohíben de manera terminante.

Según señalaron distintos fanáticos del ciclo en redes sociales, Brian habría deslizado información obtenida durante el tiempo que estuvo fuera de la casa, comprometiendo así el aislamiento que debe mantenerse dentro del juego.

El episodio generó un intenso debate entre los seguidores del reality, especialmente en X, donde muchos usuarios reclamaron medidas urgentes contra el participante. Mientras algunos pidieron una sanción inmediata, otros directamente solicitaron su expulsión mediante la puerta giratoria. También hubo quienes consideraron que una nominación automática sería el castigo mínimo frente a una falta de este tipo.

Por estas horas, todas las miradas apuntan a la decisión que pueda tomar el Big, ya que la producción suele mantener una postura inflexible frente a cualquier filtración de información del afuera, sobre todo cuando puede alterar estrategias, alianzas o la percepción que tienen los jugadores sobre el juego.