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En la cuerda floja

Inminente expulsión en Gran Hermano: un jugador dio información del exterior y el Big ya decidió

Una participante de Gran Hermano habría pisado el palito en reiteradas ocasiones y ya recibió fuertes advertencias de parte del Big. La jugadora estaría en la cuerda floja y cada vez más cerca de una posible expulsión.

23 may 2026, 17:50
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Inminente expulsión en Gran Hermano: un jugador dio información del exterior y el Big ya decidió
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El repechaje en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo modificó por completo la convivencia dentro de la casa, sino que también abrió la puerta al ingreso de jugadores nuevos y de exparticipantes que regresaron con una ventaja clave: información del afuera.

Ese detalle alteró rápidamente el clima del juego, ya que quienes volvieron tuvieron que moverse con extrema cautela para no revelar datos sensibles sobre la percepción del público, las estrategias vistas desde afuera o el favoritismo de ciertos participantes. La producción fue tajante desde el primer momento y dejó en claro que cualquier comentario indebido podía derivar en sanciones por parte del Big.

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En ese contexto, todo indica que Lola no logró mantenerse en silencio en ciertos momentos y ya recibió fuertes advertencias dentro de la casa, al punto de que una posible expulsión comenzó a sonar cada vez con más fuerza. Ella así lo manifestó.

Ya me llamaron la atención dos veces. Es como que me gusta no estar hablando de ciertas cosas, no pisar el palito. A partir de ayer, nada”, le dijo la participante a su amiga, Titi en un diálogo que tuvieron.

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Qué dijo Brian Sarmiento del exterior en Gran Hermano

El regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano quedó envuelto en una fuerte controversia y ya amenaza con traer consecuencias inmediatas dentro del juego. A tan solo horas de volver al reality, el exfutbolista quedó bajo la lupa luego de realizar comentarios vinculados al exterior frente a otros participantes, algo que las reglas del programa prohíben de manera terminante.

Según señalaron distintos fanáticos del ciclo en redes sociales, Brian habría deslizado información obtenida durante el tiempo que estuvo fuera de la casa, comprometiendo así el aislamiento que debe mantenerse dentro del juego.

El episodio generó un intenso debate entre los seguidores del reality, especialmente en X, donde muchos usuarios reclamaron medidas urgentes contra el participante. Mientras algunos pidieron una sanción inmediata, otros directamente solicitaron su expulsión mediante la puerta giratoria. También hubo quienes consideraron que una nominación automática sería el castigo mínimo frente a una falta de este tipo.

Por estas horas, todas las miradas apuntan a la decisión que pueda tomar el Big, ya que la producción suele mantener una postura inflexible frente a cualquier filtración de información del afuera, sobre todo cuando puede alterar estrategias, alianzas o la percepción que tienen los jugadores sobre el juego.

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