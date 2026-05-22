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Netflix: Ricardo Darín está arrasando con la serie argentina más vista y su nueva temporada

Esta serie con Ricardo Darín tendrá segunda temporada en Netflix y circulan detalles sobre el esperado regreso a la plataforma.

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Netflix: Ricardo Darín está arrasando con la serie argentina más vista y su nueva temporada. (Foto: Archivo)

Netflix: Ricardo Darín está arrasando con la serie argentina más vista y su nueva temporada. (Foto: Archivo)

La expectativa finalmente terminó. Netflix confirmó oficialmente la segunda temporada de "El Eternauta", la serie argentina con Ricardo Darín que se convirtió en un verdadero fenómeno global. La plataforma de streaming decidió apostar nuevamente por una historia que logró romper récords de audiencia y posicionarse entre los contenidos más vistos en decenas de países.

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Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película argentina y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

El anuncio despertó una ola de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios celebraron el regreso de una ficción que no solo impactó por su trama de ciencia ficción y supervivencia, sino también por la calidad de su producción, sus efectos visuales y las actuaciones encabezadas por Ricardo Darín.

Desde su debut el pasado 30 de abril de 2025, El Eternauta se transformó rápidamente en una de las series más comentadas del año. Basada en la histórica historieta creada por Héctor Germán Oesterheld, la adaptación consiguió algo que parecía imposible: llevar a la pantalla una obra considerada intocable por generaciones de argentinos.

El Eternauta 3

Netflix confirmó la segunda temporada de "El Eternauta"

La noticia llegó directamente desde Netflix y generó un enorme entusiasmo entre los seguidores de la serie. Aunque la plataforma todavía no reveló una fecha exacta de estreno, sí confirmó que la producción de la segunda temporada ya está en marcha.

La decisión no sorprendió demasiado. El éxito de la primera entrega superó incluso las expectativas más optimistas. Durante sus primeras semanas, El Eternauta lideró rankings de visualizaciones no solo en Argentina, sino también en distintos mercados internacionales.

La combinación entre ciencia ficción, drama humano y tensión constante resultó clave para captar al público. Además, muchos espectadores destacaron que la serie mantuvo el espíritu original de la historieta mientras actualizó ciertos elementos para conectar con las nuevas generaciones. Netflix entendió rápidamente el potencial de la producción y decidió acelerar el desarrollo de la continuación.

El Eternauta 1

Ricardo Darín vuelve a convertirse en el gran protagonista

Uno de los aspectos más celebrados de la serie fue la actuación de Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo. El actor argentino logró darle profundidad y humanidad a un personaje atravesado por el miedo, la incertidumbre y la necesidad de sobrevivir en medio del caos.

En esta versión de Netflix, Juan Salvo aparece como un excombatiente de Malvinas que debe enfrentar una inesperada invasión extraterrestre luego de una nevada mortal que arrasa con Buenos Aires. La ciudad queda completamente aislada y millones de personas mueren tras el contacto con la nieve tóxica.

A partir de ese momento, comienza una desesperada lucha por sobrevivir mientras un grupo de personas intenta entender qué está ocurriendo realmente.

Darín El Eternauta Netflix

La interpretación de Darín recibió elogios tanto de la crítica especializada como del público. Muchos incluso consideraron que se trató de uno de los trabajos más importantes de su carrera reciente.

El elenco principal de "El Eternauta" con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Carla Peterson
  • César Troncoso
  • Andrea Pietra
  • Ariel Staltari
  • Marcelo Subiotto
  • Claudio Martínez Bel
  • Orianna Cárdenas
  • Mora Fisz

Qué pasará en la segunda temporada de "El Eternauta"

Aunque Netflix todavía mantiene en secreto gran parte de la trama, todo indica que la segunda temporada retomará donde terminó la primera. Además, los nuevos episodios prometen ampliar el universo presentado inicialmente.

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Lo que sí parece seguro es que la escala de la producción será todavía más ambiciosa. Después del éxito mundial de la primera entrega, Netflix estaría dispuesto a aumentar considerablemente el presupuesto para la nueva temporada.

Cuándo se estrenará la nueva temporada de "El Eternauta" en Netflix

La gran pregunta que todos se hacen tiene que ver con la fecha de estreno. Según trascendió, la segunda temporada de El Eternauta podría estrenarse recién en 2027.

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Las razones son varias. Una producción de semejante magnitud requiere largos tiempos de preproducción, rodaje y postproducción. Especialmente por el nivel técnico y visual que exige una serie de estas características. Los efectos especiales representan una de las etapas más complejas del proyecto y necesitan meses de trabajo minucioso.

Además, Netflix buscará mantener o incluso superar la calidad de la primera temporada, algo que demanda todavía más tiempo y recursos. De todas maneras, la confirmación oficial ya llevó tranquilidad a los seguidores de la serie.

Tráiler oficial de "El Eternauta" en Netflix

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