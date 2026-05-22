Se conocieron los detalles de la autopsia de Ángel López y la fiscalía tomo un decisión final con los imputados

madre y padrastro dle nene de 4 años Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen. (Foto: redes)

Durante la audiencia también habló el fiscal Facundo Oribones, quien cuestionó la versión inicial brindada por los cuidadores del nene. Según relató, los acusados aseguraron que Ángel había estado jugando y nadando hasta la medianoche y que luego, al despertarse, descubrieron que no respiraba.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostuvo que los resultados de la autopsia contradicen esa explicación. “No existe muerte súbita cuando hablamos de una muerte por una bronconeumonía; esto es una muerte agónica”, afirmó.

El menor presentaba síntomas compatibles con una mala alimentación

El informe forense también reveló que el menor presentaba síntomas compatibles con mala alimentación y rechazo de alimentos. En ese contexto, el fiscal Oribones destacó un dato alarmante: “Ángel López, de hecho, al momento pesaba solamente 19 kilos”.

Por su parte, Cristian Olazábal insistió en que la nueva hipótesis médica no reemplaza las lesiones ya detectadas en el cuerpo del niño, sino que las complementa. “Los 21 golpes existen, pero a eso se le suma la bronconeumonía”, remarcó.

La fiscalía continúa sosteniendo que el caso se encuadra en un contexto de maltrato infantil prolongado. “Seguimos sosteniendo que estamos ante esta situación de maltrato a un menor y que fueron varias las causas que llevaron a la muerte”, expresó el jefe de fiscales.

Pese a las nuevas conclusiones médicas, las imputaciones no fueron modificadas. La Justicia mantiene la acusación de homicidio agravado contra la madre del menor y de homicidio simple contra su pareja, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en la muerte del niño de 4 años.