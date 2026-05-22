En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
autopsia
Fiscalía
Investigación

Se conocieron los detalles de la autopsia de Ángel López y la fiscalía tomo un decisión final con los imputados

La fiscalía confirmó la postura contra los acusados luego de que la junta médica concluyera que el nene de 4 años murió por una bronconeumonía junto a un traumatismo craneoencefálico.

Banner Seguinos en google DESK
Se conocieron los detalles de la autopsia final de Ángel López. (Foto: archivo)

Se conocieron los detalles de la autopsia final de Ángel López. (Foto: archivo)

La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sumó este viernes una definición clave tras conocerse los resultados finales de la autopsia. Durante una nueva audiencia judicial, la fiscalía confirmó que las imputaciones contra los acusados seguirán sin cambios y sostuvo que el menor murió por un “mecanismo combinado” de violencia física y abandono.

Leé también Un grave hecho generó terror en el pabellón donde está la madre de Ángel López
Mariela Altamirano se encuentra detenida en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial N°3 de Trelew, acusada de la muerte de su hijo Ángel López.

Según expusieron los investigadores, la Junta Médica concluyó que Ángel falleció por una “bronconeumonía concomitante con traumatismo craneoencefálico”. Para la fiscalía, los golpes detectados en el cuerpo del niño se combinaron con una enfermedad respiratoria avanzada que no recibió atención médica.

El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, explicó que la fiscalía realizó una ampliación del objeto procesal, aunque aclaró que las nuevas conclusiones “no tienen impacto en la calificación jurídica” de la causa.

“El mecanismo es combinado: traumatismos producidos por golpes y la desatención de una enfermedad que se venía cursando desde el 7 de marzo de este año”, sostuvo el fiscal al salir de la audiencia. Además, remarcó que los síntomas respiratorios fueron ignorados por las personas que debían cuidar al menor y que esa situación “básicamente lo llevó al fallecimiento”.

madre y padrastro dle nene de 4 años
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen. (Foto: redes)

Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen. (Foto: redes)

Durante la audiencia también habló el fiscal Facundo Oribones, quien cuestionó la versión inicial brindada por los cuidadores del nene. Según relató, los acusados aseguraron que Ángel había estado jugando y nadando hasta la medianoche y que luego, al despertarse, descubrieron que no respiraba.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostuvo que los resultados de la autopsia contradicen esa explicación. “No existe muerte súbita cuando hablamos de una muerte por una bronconeumonía; esto es una muerte agónica”, afirmó.

El menor presentaba síntomas compatibles con una mala alimentación

El informe forense también reveló que el menor presentaba síntomas compatibles con mala alimentación y rechazo de alimentos. En ese contexto, el fiscal Oribones destacó un dato alarmante: “Ángel López, de hecho, al momento pesaba solamente 19 kilos”.

Por su parte, Cristian Olazábal insistió en que la nueva hipótesis médica no reemplaza las lesiones ya detectadas en el cuerpo del niño, sino que las complementa. “Los 21 golpes existen, pero a eso se le suma la bronconeumonía”, remarcó.

La fiscalía continúa sosteniendo que el caso se encuadra en un contexto de maltrato infantil prolongado. “Seguimos sosteniendo que estamos ante esta situación de maltrato a un menor y que fueron varias las causas que llevaron a la muerte”, expresó el jefe de fiscales.

Pese a las nuevas conclusiones médicas, las imputaciones no fueron modificadas. La Justicia mantiene la acusación de homicidio agravado contra la madre del menor y de homicidio simple contra su pareja, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en la muerte del niño de 4 años.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
autopsia Fiscalía
Notas relacionadas
A un mes de la muerte del pequeño Ángel López: las claves del caso que conmocionó al país
Nueva audiencia por Ángel López: el dato de la autopsia que puede modificar las imputaciones
Los reveladores detalles de la autopsia al adolescente que murió tras chocar y ser golpeado en Chascomús

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar