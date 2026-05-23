Una multitudinaria marcha en Madrid pidió la renuncia de Pedro Sánchez

Al concluir la protesta, un grupo reducido de manifestantes intentó avanzar hacia el complejo presidencial, pero fue contenido por efectivos antidisturbios, según mostraron imágenes difundidas por medios españoles. Como saldo de los incidentes, tres personas fueron detenidas y siete policías sufrieron heridas leves.

Antes del inicio de la movilización, el líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó durísimas críticas contra el mandatario socialista. “Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta”, afirmó ante la prensa.

LWVOWDDKUVL2XODDTVZOH7M4BI Miles de personas tomaron las calles de la capital española. (Foto: Reuters)

La presión política sobre Sánchez crece semana tras semana. El presidente español, que llegó al poder en 2018 tras impulsar una moción de censura contra el entonces gobierno del PP por corrupción, enfrenta ahora múltiples investigaciones que salpican a su círculo más cercano.

Las causas judiciales que complican al Gobierno español

Su hermano, David Sánchez, deberá enfrentar un juicio por presunto tráfico de influencias, mientras que su esposa, Begoña Gómez, continúa bajo investigación en otra causa vinculada a supuestas irregularidades. Desde el gobierno español rechazan las acusaciones y aseguran que forman parte de una campaña política y judicial contra el mandatario.

A esto se suma la situación judicial del exministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, quien aguarda una resolución judicial tras un reciente juicio por corrupción.

Pedro Sánchez y su mujer La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, continúa bajo investigación en otra causa. (Foto: Reuters)

Además, esta semana un tribunal español decidió abrir una investigación formal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aliado histórico de Sánchez, por presunto tráfico de influencias y otros delitos, un hecho que profundizó aún más la crisis política que atraviesa el oficialismo español.