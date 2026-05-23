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Una multitudinaria marcha en Madrid pidió la renuncia de Pedro Sánchez

Tras las acusaciones de corrupción contra el mandatario y su entorno, miles de personas tomaron las calles de la capital española.

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Una multitudinaria marcha en Madrid pidió la renuncia de Pedro Sánchez. (Foto: Reuters)

Una multitudinaria marcha en Madrid pidió la renuncia de Pedro Sánchez. (Foto: Reuters)

Una multitud salió este sábado a las calles de Madrid para exigir la renuncia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La protesta se da en medio del creciente escándalo por las causas de corrupción que afectan a personas de su entorno político y familiar.

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Con banderas de España y carteles con consignas como “¡Basta!”, los manifestantes avanzaron por el centro de la capital detrás de una enorme pancarta que decía: “La corrupción tiene un precio. No más impunidad. Dimisión y elecciones ya”.

La protesta fue organizada por Sociedad Civil Española, una plataforma integrada por más de 150 asociaciones civiles, y contó con el respaldo del conservador Partido Popular y del partido de extrema derecha Vox.

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Según los organizadores, unas 120.000 personas participaron de la movilización, aunque la delegación del Gobierno central en Madrid redujo la cifra a poco más de la mitad. La marcha finalizó en las inmediaciones de la Plaza de Moncloa, donde se encuentra la residencia oficial de Sánchez.

Al concluir la protesta, un grupo reducido de manifestantes intentó avanzar hacia el complejo presidencial, pero fue contenido por efectivos antidisturbios, según mostraron imágenes difundidas por medios españoles. Como saldo de los incidentes, tres personas fueron detenidas y siete policías sufrieron heridas leves.

Antes del inicio de la movilización, el líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó durísimas críticas contra el mandatario socialista. “Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta”, afirmó ante la prensa.

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Miles de personas tomaron las calles de la capital espa&ntilde;ola. (Foto: Reuters)

Miles de personas tomaron las calles de la capital española. (Foto: Reuters)

La presión política sobre Sánchez crece semana tras semana. El presidente español, que llegó al poder en 2018 tras impulsar una moción de censura contra el entonces gobierno del PP por corrupción, enfrenta ahora múltiples investigaciones que salpican a su círculo más cercano.

Las causas judiciales que complican al Gobierno español

Su hermano, David Sánchez, deberá enfrentar un juicio por presunto tráfico de influencias, mientras que su esposa, Begoña Gómez, continúa bajo investigación en otra causa vinculada a supuestas irregularidades. Desde el gobierno español rechazan las acusaciones y aseguran que forman parte de una campaña política y judicial contra el mandatario.

A esto se suma la situación judicial del exministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, quien aguarda una resolución judicial tras un reciente juicio por corrupción.

Pedro Sánchez y su mujer
La esposa de Pedro S&aacute;nchez, Bego&ntilde;a G&oacute;mez, contin&uacute;a bajo investigaci&oacute;n en otra causa. (Foto: Reuters)

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, continúa bajo investigación en otra causa. (Foto: Reuters)

Además, esta semana un tribunal español decidió abrir una investigación formal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aliado histórico de Sánchez, por presunto tráfico de influencias y otros delitos, un hecho que profundizó aún más la crisis política que atraviesa el oficialismo español.

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