En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Nena
TRAGEDIA

Una nena de 5 años pidió ir al baño en el jardín, se descompensó y pasó lo peor

La pequeña había pedido permiso para ir al baño durante la jornada escolar en su jardín de infantes. Minutos después, una maestra la encontró inconsciente junto al inodoro. La Justicia investiga las causas del dramático episodio.

Banner Seguinos en google DESK
Una nena de 5 años pidió ir al baño en el jardín

Una nena de 5 años pidió ir al baño en el jardín, se descompensó y pasó lo peor. (Foto: archivo)

En la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, una nena de cinco años se descompensó dentro del jardín de infantes al que asistía. La menor fue hallada inconsciente por una docente dentro del baño del establecimiento y, pese a los desesperados intentos de reanimación, falleció poco después en una clínica de la zona.

Leé también Terror en el baldío: se conoció el autopsia de la nena asesinada por un perro y se busca al responsable
terror en el baldio: se conocio el autopsia de la nena asesinada por un perro y se busca al responsable

El dramático episodio ocurrió en el jardín maternal y de infantes “Raíces y Alas”, ubicado sobre la calle Víctor Hugo al 800. La víctima fue identificada como Nazarena Fernández.

El dramático momento en el que encontraron a la nena

Jardín de infantes Merlo
La muerte repentina de la nena de 5 a&ntilde;os ocurri&oacute; en el jard&iacute;n maternal y de infantes &ldquo;Ra&iacute;ces y Alas&rdquo;, en Merlo.

La muerte repentina de la nena de 5 años ocurrió en el jardín maternal y de infantes “Raíces y Alas”, en Merlo.

Según indica Primer Plano, todo sucedió durante la jornada escolar cuando Nazarena le pidió permiso a su maestra para ir al baño. La docente la acompañó hasta el sanitario y esperó afuera mientras la pequeña ingresaba.

Sin embargo, pasaron algunos minutos y la nena no respondía a los llamados de la maestra. Alarmada por la demora, la docente decidió abrir la puerta y se encontró con una escena desesperante: la menor estaba inconsciente, tirada junto al inodoro.

De inmediato comenzó un operativo de urgencia dentro del establecimiento. Otras docentes acudieron rápidamente para ayudar y empezaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llamaban al 911 y solicitaban una ambulancia.

La desesperada carrera para salvarla

Fuentes del caso indicaron que los primeros en llegar fueron efectivos policiales que patrullaban la zona. Ante la gravedad de la situación y la demora de la ambulancia, los agentes junto con docentes decidieron trasladar a la menor de urgencia al Sanatorio San Juan Bautista.

Durante el trayecto y también dentro del centro médico, los profesionales continuaron realizándole maniobras de RCP para intentar reanimarla.

Sin embargo, todos los esfuerzos fueron insuficientes. Cerca de una hora después del inicio de la emergencia, y ya con los padres presentes en la clínica, los médicos confirmaron el fallecimiento de la pequeña.

Qué investiga la Justicia sobre la muerte de Nazarena

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Capello, titular de la Fiscalía N°2 de Morón, quien ordenó una serie de medidas para determinar qué ocurrió. Entre ellas, la principal será la autopsia al cuerpo de la menor, considerada clave para establecer las causas exactas de la muerte.

Las primeras hipótesis médicas apuntan a que Nazarena podría haber sufrido una muerte súbita o una falla cardíaca no detectada previamente. De acuerdo con las versiones preliminares, la nena no presentaba patologías previas conocidas.

No obstante, los investigadores esperan el resultado de las pericias forenses para confirmar qué desencadenó la descompensación fatal.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nena
Notas relacionadas
Una nena apareció muerta en su casa y el resultado de la autopsia fue escalofriante
Una nena de 2 años cayó desde un piso 11 y murió: lo estremecedores detalles de su caída
Una nena de 12 años quedó internada por consumir drogas y alcohol: el terrible hallazgo de los investigadores

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar