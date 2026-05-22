Una nena de 5 años pidió ir al baño en el jardín, se descompensó y pasó lo peor

Sin embargo, pasaron algunos minutos y la nena no respondía a los llamados de la maestra. Alarmada por la demora, la docente decidió abrir la puerta y se encontró con una escena desesperante: la menor estaba inconsciente, tirada junto al inodoro.

De inmediato comenzó un operativo de urgencia dentro del establecimiento. Otras docentes acudieron rápidamente para ayudar y empezaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llamaban al 911 y solicitaban una ambulancia.

La desesperada carrera para salvarla

Fuentes del caso indicaron que los primeros en llegar fueron efectivos policiales que patrullaban la zona. Ante la gravedad de la situación y la demora de la ambulancia, los agentes junto con docentes decidieron trasladar a la menor de urgencia al Sanatorio San Juan Bautista.

Durante el trayecto y también dentro del centro médico, los profesionales continuaron realizándole maniobras de RCP para intentar reanimarla.

Sin embargo, todos los esfuerzos fueron insuficientes. Cerca de una hora después del inicio de la emergencia, y ya con los padres presentes en la clínica, los médicos confirmaron el fallecimiento de la pequeña.

Qué investiga la Justicia sobre la muerte de Nazarena

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Capello, titular de la Fiscalía N°2 de Morón, quien ordenó una serie de medidas para determinar qué ocurrió. Entre ellas, la principal será la autopsia al cuerpo de la menor, considerada clave para establecer las causas exactas de la muerte.

Las primeras hipótesis médicas apuntan a que Nazarena podría haber sufrido una muerte súbita o una falla cardíaca no detectada previamente. De acuerdo con las versiones preliminares, la nena no presentaba patologías previas conocidas.

No obstante, los investigadores esperan el resultado de las pericias forenses para confirmar qué desencadenó la descompensación fatal.