Cinthia Fernández castigó a Agustina Agazzani tras su debut en el "Cantando 2020"

Cinthia Fernández opinó sin rodeos este lunes sobre la presentación de Agustina Agazzani en el "Cantando 2020".

La modelo, relacionada antes con Martín Baclini, tuvo su debut en el certamen con la canción "Torero" de Chayanne junto a Facundo Mazzei.

Fernández, ex del empresario, fue consultada al respecto en el ciclo "Los ángeles de la mañana", El Trece. "¿Te gustó cómo cantó?", le preguntó Ángel De Brito.

"Y, cantó como cantaría yo, como el orto", disparó Cinthia sin eufemismos. "Yo a Facu lo amo, es talentoso, le pongo un 10, pero a ella no, le pongo la mitad, en promedio le pondría un 5", agregó.

"Si fueras jurado, ¿qué devolución le darías a Facu Mazzei y a Agustina Agazzani?", indagó De Brito.

"Si fuera jurado, que me falta como un kilómetro para llegar, nada, Facu que es todo, que la puesta me encantó, que es muy él, muy elegante, que se lleva todo, que cuando se vuelva hétero me lo chapo cuando quiera, está divino, hermoso, precioso, pero...Ella también, es monísima, pero un 5", analizó la panelista.

Y añadió: "Entre Novoa y Esmeralda Mitre me quedo claramente con Agustina, pero era la expectativa de lo que se esperaba".