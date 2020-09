Cinthia Fernández reconoció qué sintió al volver a ver a Martín Baclini

Cinthia Fernández Martín Baclini

Cinthia Fernández contó este lunes lo que sintió cuando vio en persona a su ex pareja, Martín Baclini, después de diez meses y con los cruces de declaraciones que hubo en los medios.

El encuentro se dio hace unos días en la productora LaFlia y hasta incluso quedó registrado en imágenes.

"Hace diez meses que no lo veía. No, te juro que no estoy enganchada", sostuvo la panelista en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Y agregó: "Me tembló el cuerpo. Cuando lo vi no me pasó nada pero sí temblé porque para mí fue fuerte verlo".

"En algunas ocasiones extraño momento pero no", se sinceró Fernández.

