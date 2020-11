Claudia Lapacó está en terapia intensiva por un cuadro de deterioro del sensorio

Claudia Lapacó

Claudia Lapacó fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano. Según informó el miércoles Luis Ventura en "Informados de todo", América, vecinos de la zona porteña de Belgrano donde vive la encontraron sin conocimiento de tiempo y espacio dentro de su vehículo.

Ante este cuadro, la actriz de 80 años fue derivada de inmediato al hospital Pirovano, indicó el periodista.

Al comienzo de la cuarentena, Lapacó había manifestado su preocupación por la falta de comunicación con su familia, ya que vivía sola en un departamento no tenía teléfono celular.

“No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros”, explicaba la actriz en declaraciones al ciclo radial "Por si las moscas".

La actriz está internada en el Instituto Médico de Alta Complejidad desde el 11 de noviembre por un cuadro de deterioro del sensorio.

Según se informó en el parte médico del jueves, la actriz está en terapia intensiva completando los estudios correspondientes en seguimiento de las áreas de neurología y neurocirugía.