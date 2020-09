Claudia Villafañe vs. Diego Maradona: cómo fue la audiencia en los Tribunales de Miami

Diego Maradona

Este martes se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales de Miami en la causa que se investiga la compra-venta de departamentos por parte de Claudia Villafañe.

En la misma, los abogados de la ex mujer de Diego Maradona pidieron a la jueza el congelamiento de la causa.

¿Motivos? Los letrados argumentaron que por el Covid es necesario detener el juicio ya que Claudia no está generando ingresos y se le hace imposible seguir pagando los honorarios de los abogados.

Pero la jueza que entiende en la causa “desestimó” ese pedido y decidió que siga adelante la investigación.

“Ellos estaban intentando congelar el caso. Argumentaron que Claudia no está pudiendo trabajar y que no tenía dinero para pagar sus abogados. La jueza dijo que no iba permitir ese congelamiento y que el caso tiene que seguir adelante. Ahora nosotros tenemos varias peticiones pendientes - para despedir su contra demanda, para despedir sus defensas legales, para entablar un reclamo de daños punitivos. Con este fallo tenemos el derecho de seguir adelante con esas peticiones y muy pronto tendremos fechas para esas audiencias”, dijo Eduardo Rodríguez, el abogado que patrocina a Maradona en Miami.

Rodríguez le comunicó la decisión de la jueza a Matías Morla, el abogado del Diez, y en una videollamada comenzaron a definir la estrategia para los próximos días.

La presentación más importante será la del reclamo “punitivo” ya que sería un resarcimiento millonario en dólares para el ex futbolista. La causa en Estados Unidos sigue adelante.