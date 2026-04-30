Declaró por primera vez el psicólogo imputado por la muerte de Maradona: "Lo conocí..."

WKUESQCPQ5BI3PZ2JRQCLALDGQ La habitación donde falleció el Diez.

El médico también explicó que intentaron realizar maniobras de RCP, pero encontraron dificultades incluso para acceder a la vía aérea debido a la rigidez mandibular del paciente.

El psicólogo que lo trató antes de morir: “Tenía deseo de cambio”

Por su parte, Carlos Díaz relató que conoció a Maradona a fines de octubre de 2020, poco después de su cumpleaños número 60. “Lo vi bebiendo vino, pero con un verdadero deseo de cambio”, aseguró.

El especialista indicó que le propuso un tratamiento basado en la abstinencia total de alcohol y encuentros semanales. Incluso recordó que, días antes de su muerte, el exfutbolista había mostrado momentos de lucidez: “estaba sólido, lúcido y con ganas de estar bien”.

Sin embargo, también describió tensiones en el entorno del paciente y episodios que reflejaban inestabilidad, como el día en que Maradona decidió echar a todos de su casa, lo que marcó un punto de quiebre en su evolución.

veronica-ojeda-en-el-juicio-por-diego-maradona-1982921 Las fuertes declaraciones de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona.

La acusación de negligencia que sobrevuela el juicio

Durante la audiencia también se incorporó la declaración del médico Alfredo Cahe, quien sostuvo que “es muy simple detectar que hubo negligencia” en la atención.

Según su testimonio, Maradona debía haber estado en terapia intensiva con control cardíaco permanente y no en una internación domiciliaria sin los recursos necesarios. Además, cuestionó la falta de equipamiento básico, como un desfibrilador y asistencia médica constante.

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El juicio continúa con la expectativa puesta en determinar si hubo responsabilidades penales en la atención médica que recibió el exfutbolista en sus últimos días.