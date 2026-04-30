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Declaró por primera vez el psicólogo imputado por la muerte de Maradona: "Lo conocí..."

Además, compadeció ante el Tribunal de San Isidro el primer médico que asistió al astro y que era vecino del Country. “No tenía pulso y tampoco se escuchaba actividad cardíaca”, afirmó.

Declaró el psicólogo de Maradona en la causa por su muerte. 

Declaró el psicólogo de Maradona en la causa por su muerte. 

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó nuevos testimonios clave en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Este jueves, declaró el primer médico que ingresó a la casa tras la descompensación del exfutbolista y aseguró que cuando lo revisó ya no presentaba signos vitales.

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Además, brindó su testimonio el psicólogo Carlos Díaz, quien había comenzado a tratar al Diez apenas 29 días antes de su fallecimiento, y reconstruyó cómo fueron sus últimos días y el contexto de su internación domiciliaria.

El profesional que llegó primero al domicilio de Maradona, en el barrio San Andrés de Tigre, fue contundente: “no tenía pulso y tampoco se escuchaba actividad cardíaca”, afirmó.

Según detalló, en la habitación no había equipamiento médico adecuado para asistirlo, por lo que solo pudo utilizar un estetoscopio y un tensiómetro. Minutos después llegó la ambulancia con un desfibrilador, pero los intentos de reanimación no lograron revertir el cuadro.

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La habitación donde falleció el Diez.

La habitación donde falleció el Diez.

El médico también explicó que intentaron realizar maniobras de RCP, pero encontraron dificultades incluso para acceder a la vía aérea debido a la rigidez mandibular del paciente.

El psicólogo que lo trató antes de morir: “Tenía deseo de cambio”

Por su parte, Carlos Díaz relató que conoció a Maradona a fines de octubre de 2020, poco después de su cumpleaños número 60. “Lo vi bebiendo vino, pero con un verdadero deseo de cambio”, aseguró.

El especialista indicó que le propuso un tratamiento basado en la abstinencia total de alcohol y encuentros semanales. Incluso recordó que, días antes de su muerte, el exfutbolista había mostrado momentos de lucidez: “estaba sólido, lúcido y con ganas de estar bien”.

Sin embargo, también describió tensiones en el entorno del paciente y episodios que reflejaban inestabilidad, como el día en que Maradona decidió echar a todos de su casa, lo que marcó un punto de quiebre en su evolución.

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Las fuertes declaraciones de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona.

Las fuertes declaraciones de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona.

La acusación de negligencia que sobrevuela el juicio

Durante la audiencia también se incorporó la declaración del médico Alfredo Cahe, quien sostuvo que “es muy simple detectar que hubo negligencia” en la atención.

Según su testimonio, Maradona debía haber estado en terapia intensiva con control cardíaco permanente y no en una internación domiciliaria sin los recursos necesarios. Además, cuestionó la falta de equipamiento básico, como un desfibrilador y asistencia médica constante.

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El juicio continúa con la expectativa puesta en determinar si hubo responsabilidades penales en la atención médica que recibió el exfutbolista en sus últimos días.

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