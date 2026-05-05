Juicio por la muerte de Diego Maradona: los datos clave de los médicos que hicieron la autopsia

Cassinelli sostuvo que la muerte pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del mediodía, basándose en el estado del cuerpo y el nivel de rigidez, mientras que también estimó que el exfutbolista habría atravesado hasta 12 horas de agonía sin atención médica.

Por su parte, Corasaniti describió que al llegar al domicilio donde murió el ídolo encontró un cuerpo “edematizado”, con signos de hinchazón generalizada, rigidez mandibular y la presencia de espuma en la boca, indicadores compatibles con un cuadro clínico grave previo al fallecimiento.

Juicio Maradona: más testigos

Además de los dos forenses, también declararán otros especialistas convocados por las partes, quienes aportarán precisiones técnicas sobre el estado de salud de Maradona en sus últimas horas.

Silvana De Piero

María Agustina Vayo

Ezequiel Ventossi

Sebastián Zabala

Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona: acusó al equipo médico

La declaración de Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona y madre de su hijo menor, se convirtió en uno de los testimonios más relevantes del juicio que investiga la muerte del exfutbolista. Apuntó directamente contra los profesionales de la salud, cuestionó las decisiones médicas y reveló la existencia de una grabación clave que ya fue incorporada al expediente.

Durante su exposición, Ojeda sostuvo que la decisión de avanzar con una internación domiciliaria fue impulsada por los médicos tratantes. “Ellos sugirieron la internación domiciliaria… nosotros dábamos el ok porque eran los profesionales”, afirmó en referencia a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

En ese sentido, remarcó que Cosachov se iba a encargar de la medicación, mientras que el control general recaía en Luque. Además, reveló que decidió grabar una reunión clave en la clínica por recomendación legal: “Tengo la grabación de una hora y 45 minutos”, indicó. Su defensa solicitó que el material sea reproducido en el juicio.

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Ojeda también puso el foco en la cirugía a la que fue sometido Maradona. “Cuando llego a la clínica me entero que lo iban a operar. ¿Cómo lo iban a operar si era un chequeo general?”, cuestionó, y aseguró que la decisión fue tomada por Luque.

Según su testimonio, la información sobre la intervención y el tratamiento posterior fue comunicada en una reunión, tras la cual se avanzó con la internación domiciliaria.

En otro tramo de su declaración, Ojeda describió el entorno que rodeaba a Maradona en sus últimos meses y lanzó una acusación contundente: “Las personas que vivían con Diego le daban marihuana y cerveza”, afirmó ante el tribunal.

También recordó el cumpleaños del exfutbolista en 2020, donde lo encontró ya acostado y en un contexto con muchas personas presentes, aunque “nadie quería entrar a la habitación”. Además, relató un episodio en el que lo acompañó a un club: “No estaba bien… estuvo 10 minutos y nos fuimos”.