Juicio por Maradona: muestran el impactante video de la autopsia de Diego y Gianinna reaccionó

Además, sostuvo que Maradona podría haber atravesado una agonía prolongada antes de morir. “Es lo que interpretamos nosotros”, afirmó al referirse a la posibilidad de que el deterioro se hubiera extendido durante aproximadamente 12 horas.

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La data de muerte y las horas previas

Cassinelli explicó que la autopsia comenzó a las 19 del 25 de noviembre de 2020 y detalló que la muerte se habría producido entre siete y diez horas antes. “Esto nos ubica en un horario de muerte de entre las 9 y las 12”, precisó ante el tribunal.

Su testimonio coincidió con lo expresado días atrás por el médico forense Federico Corasanitti, quien también intervino en la autopsia y ya declaró en este nuevo juicio.

Muestran todas las fotos de la autopsia y Gianinna pidió irse de la sala

Es uno de los momentos más fuertes del juicio. Por primera vez en este nuevo debate oral, exponen las fotos de la autopsia de Diego Maradona para analizar en detalle cada parte de su cuerpo. Gianinna Maradona, presente en la audiencia, pidió retirarse para no ver.

Las imágenes son impactantes porque muestran el cadáver de Diego ya en la morgue, varias horas después de la muerte y con aún más deterioro. Se ve sangre, líquidos, manchas cadavéricas.

También el momento en el que se abren los órganos y se muestra el interior de cada uno, con una explicación detallada del forense Casinelli.

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Los médicos que habían desaconsejado la operación

Además de Cassinelli, para esta jornada fueron citados Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi.

Todos participaron en la atención de Maradona cuando ingresó al sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020, días después de que se detectara el hematoma subdural por el que finalmente fue operado.

Durante el juicio anterior, anulado en mayo de 2025, varios de estos especialistas habían asegurado que no consideraban necesaria la intervención quirúrgica impulsada por el neurocirujano Leopoldo Luque.

“El paciente tenía que seguir en observación, pero no operarse”, había declarado Burry en aquel proceso.

Por su parte, Martín Cesarini sostuvo: “El paciente no demostraba un riesgo ni una emergencia quirúrgica”.

La acusación contra Leopoldo Luque y los imputados

El médico clínico Marcos Correa también había señalado en el juicio anterior que, tras identificar el hematoma, recomendaron no operar a Maradona. Sin embargo, afirmó que Luque insistió rápidamente con la cirugía luego de revisar los estudios.

Aunque aquellas declaraciones quedaron sin efecto tras la anulación del primer proceso, las exposiciones realizadas en este nuevo debate sí tendrán validez judicial.