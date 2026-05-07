Juicio por Maradona: muestran el impactante video de la autopsia de Diego y Gianinna reaccionó

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, cinco médicos que evaluaron al exjugador semanas antes de su fallecimiento comenzaron a declarar este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.
Declaran los profesionales que evaluaron a Diego Armando Maradona semanas antes de su muerte. Sostuvieron que el hematoma subdural no requería cirugía urgente.
Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran cinco médicos que lo atendieron antes de la operación por el hematoma
En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, cinco médicos que evaluaron al exjugador semanas antes de su fallecimiento comenzaron a declarar este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.
El primero en exponer fue Carlos Cassinelli, director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense y uno de los especialistas que participó tanto de las pericias realizadas en la casa donde murió Maradona como de la autopsia.
Durante su declaración, Cassinelli aseguró que el exfutbolista presentaba un “edema generalizado” y explicó que “tenía agua por todo el cuerpo”.
El médico también señaló que detectaron un “falso hongo de espuma” en la boca, un signo que, según indicó, puede estar asociado a una insuficiencia cardíaca.
Además, sostuvo que Maradona podría haber atravesado una agonía prolongada antes de morir. “Es lo que interpretamos nosotros”, afirmó al referirse a la posibilidad de que el deterioro se hubiera extendido durante aproximadamente 12 horas.
Cassinelli explicó que la autopsia comenzó a las 19 del 25 de noviembre de 2020 y detalló que la muerte se habría producido entre siete y diez horas antes. “Esto nos ubica en un horario de muerte de entre las 9 y las 12”, precisó ante el tribunal.
Su testimonio coincidió con lo expresado días atrás por el médico forense Federico Corasanitti, quien también intervino en la autopsia y ya declaró en este nuevo juicio.
Es uno de los momentos más fuertes del juicio. Por primera vez en este nuevo debate oral, exponen las fotos de la autopsia de Diego Maradona para analizar en detalle cada parte de su cuerpo. Gianinna Maradona, presente en la audiencia, pidió retirarse para no ver.
Las imágenes son impactantes porque muestran el cadáver de Diego ya en la morgue, varias horas después de la muerte y con aún más deterioro. Se ve sangre, líquidos, manchas cadavéricas.
También el momento en el que se abren los órganos y se muestra el interior de cada uno, con una explicación detallada del forense Casinelli.
Además de Cassinelli, para esta jornada fueron citados Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi.
Todos participaron en la atención de Maradona cuando ingresó al sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020, días después de que se detectara el hematoma subdural por el que finalmente fue operado.
Durante el juicio anterior, anulado en mayo de 2025, varios de estos especialistas habían asegurado que no consideraban necesaria la intervención quirúrgica impulsada por el neurocirujano Leopoldo Luque.
“El paciente tenía que seguir en observación, pero no operarse”, había declarado Burry en aquel proceso.
Por su parte, Martín Cesarini sostuvo: “El paciente no demostraba un riesgo ni una emergencia quirúrgica”.
El médico clínico Marcos Correa también había señalado en el juicio anterior que, tras identificar el hematoma, recomendaron no operar a Maradona. Sin embargo, afirmó que Luque insistió rápidamente con la cirugía luego de revisar los estudios.
Aunque aquellas declaraciones quedaron sin efecto tras la anulación del primer proceso, las exposiciones realizadas en este nuevo debate sí tendrán validez judicial.