Coco Sily dio positivo en Covid-19 y se encuentra internado desde ayer

"El resultado del hisopado fue positivo. Me siento muy bien, tengo un dolor en la panza, que es por lo que vine a verme y estoy cursando asintomático", fue la frase que usó Coco Sily para confirmar en su cuenta de Twitter que tiene coronavirus.

El conductor de Pop Radio se fue ayer de la emisora con dolor en su estómago y quedó internado en Los Arcos del barrio de Palermo.

Por ahora no presenta nuevos síntomas, más que los que tuvo al llegar al sanatorio y que los médicos los relacionan con divertículos, por lo cual también está en observación.

"Está internado. Se fue hacer ver por un problema en la panza y cuando le hicieron la placa le vieron unas manchitas. Además, por las dudas, lo hisoparon", había dicho a LA NACION su hijo Sasha.

A raíz de esta situación, el actor no sólo no puede hacer su programa de radio, Código Sily, de 13 a 16, sino que tuvo que interrumpir su espectáculo por streaming y avisar al programa de Mirtha Legrand que no podrá formar parte del almuerzo del domingo, donde iba a estar junto al elenco de Risas en Cuarentena, Gabriel El Puma Goity, Roly Serrano y Daniel Aráoz.

Últimas apariciones en televisión de Coco Sily en un programa de Telefe.