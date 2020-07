La reacción de Daniel Agostini al convertirse en meme tras el final de julio

Daniel Agostini

Durante todo julio se volvieron virales las fotos de Julio Iglesias haciendo distintas cosas dependiendo el número del día. Mañana empieza agosto y, para finalizar esas bromas, apareció una imagen de Iglesias entregándole la banda al Daniel Agostini.

Esto, claramente, se debe a las bromas por los nombres y apellidos de los músicos. Del músico español no sabemos qué opina pero al argentino sí se lo preguntaron e hizo un gesto más que contundente.

Memes de julio

"Se va julio, ¿y quién viene? Agostini!", dice un amigo mientras graba al artista degustaba un plato de comida. El ex de Nazarena Vélez no le quitó los ojos al plato pero su levantó su mano y particular un dedo haciendo el gesto mundialmente conocido como “fuck you”.

El video además de gracia ya generó polémica porque muchos denunciaron que el músico está rompiendo la cuarentena juntándose a comer con amigos.