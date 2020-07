Conductora de Canal 26 dio positivo de coronavirus: "Perdí el olfato al 100 por ciento"

Noelia Novillo

Una conductora de Canal 26 dio positivo de coronavirus. Se trata de Noelia Novillo, quien tenía los síntomas y tras la realización del hisopado confirmó que tiene coronavirus.

La conductora confirmó los resultados de su test a través de Instagram y ya se encuentra bajo el respectivo aislamiento.

"Me toca mi! Bicho maldito. Hola a todos, hoy di positivo de Covid _19. Ayer a la noche llegué a casa muy cansada", indicó la conductora.

"Al ingresar a mi depto utilizo siempre lavandina, me llamo la atención no sentirla ya que había usado mucha; acto seguido voy a lavarme las manos con jabón y tampoco olía , me puse alcohol y nada", agregó sobre los síntomas que la alertaron.

Y remarcó: "Agarré un frasco de café, tampoco olía el café Me empecé a asustar! No estaba congestionada...".

"De inmediato agarré el vinagre tampoco lo olía... Mi perfume ,mi fragancia favorita ... NADA. PERDÍ EL OLFATO AL 100%", finalizó su posteo.