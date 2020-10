Se conoció el mensaje que Esmeralda Mitre le mandó a Tinelli: "El programa me quedó chico"

Esmeralda Mitre

De manera impensada, Esmeralda Mitre abrió la duda sobre la transparencia del voto telefónico dentro del "Cantando 2020". Esta duda que hoy dejó en evidencia la última en irse del programa ya sobrevolaba cuando estaba al aire el "Bailando por un sueño".

Pero Esmeralda no duda sobre la cantidad de votos que recibió sino que asegura que ella ya había renunciado antes de quedar eliminada la semana pasada.

"Me fui tranquila, estoy contenta porque puede hacer la decisión que quería tomar. Me fui tranquila y en paz. Yo quería renunciar e irme del Cantando. Renuncié directamente a Tinelli. Directo a él. No a la producción. Me da muchísima pena porque yo sé que el rating me acompañaba. Y lo digo con humildad porque es un hecho fáctico", dijo ayer en su primera entrevista tras la eliminación en el programa "Informados de todo" que ahora está a cargo de Horacio Cabak por el positivo de COVID-19 de Guillermo Andino.

Y agregó: "Nunca estaba menos de 50 minutos o el programa entero. Si me critica o no a mí me deja de importar. El hecho fáctico es que me llevaba el programa. Siempre me divertía. Soy una persona muy trabajadora y respetuosa. Me puse el programa al hombro. En un momento sentí que era mucha responsabilidad para mí. Necesitaba más cuidado. Llegué a un momento de mi vida y mi trabajo que había decidido tomar la decisión de estar en este programa pero que sentía que le estaba dando más al programa de lo que el programa me daba a mí".

Por la tarde, en "Confrontados", el programa que conduce Marina Calabró por El Nueve, revelaron el contenido del mensaje de Whatsapp que Mitre le envió a Marcelo Tinelli.

Mensaje completo:

"Hola Marce, te escribo para decirte que el programa no fluye. Yo no puedo dar todo lo que tengo para dar ni me dejan darlo, como era contigo. Y no me gusta ponerme en un lugar quisquilloso. Pero siento que me está dañando mi carrera porque yo doy todo de mí y recibido un uno, dos o tres diciéndome en la cara que no sirvo para nada, injustamente. Lo soporté solo por vos. Estoy en cadena nacional acerca de alguna mentira que sale de ahí adentro. Te saco a vos, obvio. No puedo exponerme de esta forma y que mientan y nieguen mi carrera. La gente de la disquería me dice que no me deje basurear. SI tengo que ser franca, yo tengo una importante carrera y no puedo jugar un juego, y la gente no sabe que es un juego. Y creo que soy un uno o un cero. Sin desmerecer al resto, que son de carrera hasta ahí, yo debo cuidarme. Me lo piden. Y sin vos, perdón por la falta de humildad, siento que (el programa) me queda chico. Y que todo el tiempo es una competencia tonta que no deja fluir al programa. Además que todo el tiempo tuve que soportar que todos los programas dijeran cosas horribles de mí. Yo estoy para más. Me quiero ir. Si quieren me despido al aire, pero ya esta. Estoy para más Marce y no para menos. Estoy totalmente agradecida a vos".