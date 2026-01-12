En vivo Radio La Red
TRAGEDIA EN LA PLAYA

Vivía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió por la ola en la Costa

La repentina crecida del mar obligó a evacuar playas, dejó decenas de heridos y provocó la muerte de un hombre de 29 años. ¿Quién era el joven fallecido?

Vivía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió por la ola en la Costa

Un episodio meteorológico excepcional alteró de forma abrupta la tranquilidad de la Costa Atlántica el lunes 12 de enero por la tarde. Una ola de dimensiones inusuales avanzó sobre las playas de Mar Chiquita y localidades cercanas, obligó a evacuar completamente la costa y activó un operativo de emergencia sin precedentes recientes. En medio de la situación, murió Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años nacido en Mar del Plata y radicado en Francia, que fue arrastrado por la fuerza del mar mientras se encontraba en la playa.

La víctima era un reconocido jinete de endurance, con proyección internacional. En 2024, el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11, posicionándolo entre los mejores de la disciplina a nivel global.

Manno Núñez había regresado a la Argentina por vacaciones. Se encontraba en la costa junto a su pareja, de nacionalidad francesa, y dos amigos, con la intención de reencontrarse con su familia y pasar unos días de descanso. Según la reconstrucción preliminar, estaba pescando cuando fue sorprendido por la repentina crecida del mar. Otros veraneantes relataron que la violencia del agua obligó a quienes estaban en la playa a ayudarse mutuamente para evitar ser arrastrados y asistir a las personas que habían quedado más expuestas.

Qué pasó en la Costa Atlántica

La jornada transcurría con normalidad en Santa Clara del Mar, Mar del Plata y otras localidades de la región, en un contexto de altas temperaturas y gran afluencia de turistas. Sin señales previas, el mar se retiró bruscamente y, minutos después, avanzó con una ola que alcanzó hasta cinco metros de altura. El fenómeno tomó por sorpresa a los bañistas y provocó escenas de caos, con el agua llevándose pertenencias, estructuras de playa y a varias personas.

En ese contexto, Manno Núñez fue alcanzado por la corriente y golpeado contra una zona de rocas. Guardavidas y equipos de emergencia intervinieron de inmediato y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero no lograron salvarle la vida.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó posteriormente el fallecimiento y detalló que el joven fue empujado por el agua y sufrió un golpe fatal. Además, informó que el saldo del episodio incluyó 35 personas con heridas leves y un hombre que sufrió un infarto y quedó internado bajo observación. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación total de las playas de Mar Chiquita y mantuvieron el estado de alerta en Mar del Plata y otras localidades cercanas, sin que se registraran nuevos casos graves ni personas desaparecidas hasta el cierre de la jornada.

El hantavirus enciende las alarmas en la provincia de Buenos Aires: la nueva víctima fatal

