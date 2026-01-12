Vivía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió por la ola en la Costa

Un episodio meteorológico excepcional alteró de forma abrupta la tranquilidad de la Costa Atlántica el lunes 12 de enero por la tarde. Una ola de dimensiones inusuales avanzó sobre las playas de Mar Chiquita y localidades cercanas, obligó a evacuar completamente la costa y activó un operativo de emergencia sin precedentes recientes. En medio de la situación, murió Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años nacido en Mar del Plata y radicado en Francia, que fue arrastrado por la fuerza del mar mientras se encontraba en la playa.