Vivía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió por la ola en la Costa

En ese contexto, Manno Núñez fue alcanzado por la corriente y golpeado contra una zona de rocas. Guardavidas y equipos de emergencia intervinieron de inmediato y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero no lograron salvarle la vida.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó posteriormente el fallecimiento y detalló que el joven fue empujado por el agua y sufrió un golpe fatal. Además, informó que el saldo del episodio incluyó 35 personas con heridas leves y un hombre que sufrió un infarto y quedó internado bajo observación. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación total de las playas de Mar Chiquita y mantuvieron el estado de alerta en Mar del Plata y otras localidades cercanas, sin que se registraran nuevos casos graves ni personas desaparecidas hasta el cierre de la jornada.