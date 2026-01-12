A24.com

¿GUERRA DECLARADA?

El Turco Husaín apuntó sin filtro contra Yanina Latorre en plena gala de MasterChef: "Con vos..."

Una frase al pasar, miradas cruzadas y un reclamo que no cayó nada bien desataron un clima espeso en la cocina más famosa. Lo que ocurrió durante la gala dejó una interna abierta y promete nuevos cruces al aire.

12 ene 2026, 23:49
La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo tuvo platos al límite y nerviosismo en las mesadas, sino también un cruce inesperado que encendió el clima en el estudio. El Turco Husaín expuso públicamente su malestar con Yanina Latorre y la acusó de haberlo desconcentrado durante la competencia.

Todo comenzó apenas los participantes ingresaron a las cocinas. En una charla con Wanda Nara, el participante explicó por qué no había rendido como esperaba en la noche de beneficios y fue directo al señalar a la panelista: “Me la pusieron a propósito, la desconcentración me jugó una mala pasada”, lanzó, sin vueltas.

La conductora intentó bajarle tensión al asunto y le recordó que Yanina volvería a estar en el balcón durante la gala. Lejos de esquivar el tema, Husaín redobló la apuesta y dejó una frase que sonó a advertencia: “Tengo un argumento para… a mí de jugador me enseñaron a estudiar al rival, donde abre la boca, salgo al cruce”.

Mientras avanzaba la competencia, Yanina empezó a interactuar con los participantes y, fiel a su estilo filoso, lanzó preguntas incómodas. Cuando le consultó al Turco con quién estaría del elenco si no estuviera en pareja, él respondió en tono irónico: “Con vos”, generando risas, pero también dejando en evidencia la tensión latente.

El momento más crítico llegó sobre el cierre de la prueba, cuando la torta de Husaín comenzó a desarmarse. Visiblemente frustrado, recibió la ayuda de algunos compañeros y hasta de Damián Betular, que le sugirió reforzar la estructura para evitar que colapse.

A la hora de presentar el plato ante el jurado, el participante no ocultó su enojo ni su sensación de haber jugado un “partido aparte” durante la noche. “Voy a la guerra… un mano a mano tuve con esta tora que ni te cuento”, lanzó, y enseguida volvió a responsabilizar a las distracciones que llegaban desde el balcón.

Incluso fue más allá y aseguró que las preguntas y comentarios que recibía lo sacaron de foco: “Me distrajeron con preguntas raras”, deslizó, apuntando nuevamente contra Yanina como una de las causas de su floja devolución.

El episodio sumó un nuevo condimento a la competencia y dejó la sensación de que la interna está lejos de apagarse. Todo indica que el duelo entre el Turco y Latorre recién empieza y promete seguir dando tela para cortar en las próximas galas.

Qué apodo le habrían puesto a Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Desde que se sumó a MasterChef Celebrity (Telefe), Yanina Latorre logró marcar presencia de inmediato. Más allá de los cruces filosos que protagonizó al aire —especialmente con Wanda Nara—, con el correr de los días empezó a aflorar un clima distinto fuera de cámara, donde el humor, la confianza y las bromas internas comenzaron a ganar terreno entre los participantes. En ese contexto nació un apodo tan inesperado como desopilante.

El episodio se dio durante un almuerzo relajado entre los concursantes, lejos del set y sin la tensión propia de la competencia. El encuentro quedó registrado en un video que Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales, donde se ve al grupo distendido, entre risas. En ese clima informal, fue el Chino Leunis quien quedó en el centro tras hacer un comentario que encendió la chispa del chiste.

“Tengo una fruta que trajo Yanina Latorre”, se lo escucha decir, antes de sobreactuar una supuesta reacción adversa: se toma el cuello, exagera el gesto y simula sentirse mal frente al resto. La situación derivó rápidamente en carcajadas y fue Evangelina quien terminó de coronar el momento con una frase que quedó grabada: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”, lanzó, provocando la risa generalizada.

La comparación, cargada de humor negro, aludió a Yiya Murano, la tristemente célebre “envenenadora de Monserrat”, condenada en los años 80. El acting exagerado y la salida ingeniosa transformaron la escena en una suerte de sketch improvisado que empezó a circular con fuerza entre los seguidores del reality.

Este costado más relajado contrasta con el arranque de Yanina en el certamen, atravesado por varios momentos picantes. Desde su debut como reemplazo de Maxi López, dejó en claro que no iba a pasar inadvertida. Incluso, cuando se habló de un beneficio heredado de una gala anterior, disparó con ironía: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”, una frase que despertó risas y complicidad entre Wanda y el jurado.

