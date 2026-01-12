En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Costa Atlántica
Video
UNA VÍCTIMA FATAL

Los impactantes videos de la ola gigante que arrasó con la Costa Atlántica

Las imágenes muestran el momento en que una crecida repentina del mar sorprendió a turistas en Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata.

Los impactantes videos de la ola gigante que arrasó con la Costa Atlántica

Una ola de magnitud inusual sacudió este lunes por la tarde la Costa Atlántica y provocó una escena de caos en distintas playas del sudeste bonaerense. El fenómeno impactó en Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata, dejó al menos una persona muerta y decenas de heridos, y obligó a desplegar múltiples operativos de rescate en medio de una jornada marcada por temperaturas superiores a los 38 grados.

Leé también Donald Trump canceló una segunda ola de ataques a Venezuela tras la liberación de presos políticos
Donald Trump dijo que canceló una segunda ola de ataques sobre Venezuela. (Foto: Gentileza Al jazeera) 

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó que el saldo preliminar es de 35 personas heridas y un fallecido. Según precisó, la víctima fue arrastrada por la fuerza del agua contra una zona de rocas y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Embed

De acuerdo con los primeros relatos, la ola alcanzó una altura cercana a los cinco metros, muy por encima del promedio habitual del oleaje en esa franja costera. Testigos coincidieron en que, minutos antes del impacto, el mar se retiró de manera abrupta para luego avanzar con una masa de agua que sorprendió a los veraneantes.

Turistas que se encontraban en la zona de California Beach relataron que el agua arrasó con pertenencias personales como bolsos, mochilas, sombrillas y reposeras, y que muchas personas tuvieron que ayudarse entre sí para no ser llevadas por la corriente. En distintos puntos, los guardavidas realizaron rescates simultáneos ante la cantidad de personas en dificultades dentro y fuera del agua.

Embed

Uno de los sectores más afectados fue Mar Chiquita, donde se encuentra la albufera, una laguna costera salobre que conecta con el mar. Allí, según se observó en imágenes que circularon en redes sociales, los equipos de rescate realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a varias personas. En ese lugar, un hombre de 30 años que se encontraba con su pareja y su hijo fue localizado del otro lado del arroyo que desemboca en el mar, tras ser arrastrado por la crecida. Los intentos por reanimarlo se extendieron durante más de media hora, hasta la llegada de una ambulancia cerca de las 17.15.

Embed

En localidades vecinas como Mar de Cobo y La Caleta también se registraron daños materiales y escenas de desorden, con personas intentando recuperar objetos destruidos o desplazados por el agua. En Mar del Plata, el impacto fue menor en comparación con la zona norte, aunque los guardavidas debieron intervenir en varios rescates.

Especialistas y autoridades describieron el episodio como una manifestación de las denominadas olas vagabundas o mini tsunamis, un fenómeno poco frecuente y de comportamiento impredecible, que no cuenta aún con una explicación científica concluyente. Desde Defensa Civil recordaron que un evento similar se registró años atrás en Mar del Plata durante la noche, sin consecuencias para los bañistas.

Embed

Por el momento, las autoridades provinciales y municipales continúan monitoreando la situación y no descartan reforzar las medidas de prevención en otras localidades de la Costa Atlántica ante la posibilidad de nuevos episodios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Costa Atlántica Video
Notas relacionadas
Pánico por una ola gigante en la Costa Atlántica: un muerto y al menos 35 heridos
El relato de un guardavidas sobre la ola gigante: "Cuando vuelve se lleva a toda la playa y se empiezan..."
Vivía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió por la ola en la Costa

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar