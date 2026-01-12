Los impactantes videos de la ola gigante que arrasó con la Costa Atlántica

Embed

Uno de los sectores más afectados fue Mar Chiquita, donde se encuentra la albufera, una laguna costera salobre que conecta con el mar. Allí, según se observó en imágenes que circularon en redes sociales, los equipos de rescate realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a varias personas. En ese lugar, un hombre de 30 años que se encontraba con su pareja y su hijo fue localizado del otro lado del arroyo que desemboca en el mar, tras ser arrastrado por la crecida. Los intentos por reanimarlo se extendieron durante más de media hora, hasta la llegada de una ambulancia cerca de las 17.15.



En localidades vecinas como Mar de Cobo y La Caleta también se registraron daños materiales y escenas de desorden, con personas intentando recuperar objetos destruidos o desplazados por el agua. En Mar del Plata, el impacto fue menor en comparación con la zona norte, aunque los guardavidas debieron intervenir en varios rescates.

Especialistas y autoridades describieron el episodio como una manifestación de las denominadas olas vagabundas o mini tsunamis, un fenómeno poco frecuente y de comportamiento impredecible, que no cuenta aún con una explicación científica concluyente. Desde Defensa Civil recordaron que un evento similar se registró años atrás en Mar del Plata durante la noche, sin consecuencias para los bañistas.



Por el momento, las autoridades provinciales y municipales continúan monitoreando la situación y no descartan reforzar las medidas de prevención en otras localidades de la Costa Atlántica ante la posibilidad de nuevos episodios.