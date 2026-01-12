Aseguran que Carmen Barbieri no soporta a Eugenia Tobal y estalló una interna inesperada en El Nueve
Un viejo conflicto, un pase de canal que incomoda y una versión que volvió a encender la polémica. En los pasillos de la TV hablan de una relación rota y un clima cada vez más tenso. Qué pasó realmente entre Carmen Barbieri y Eugenia Tobal.
12 ene 2026, 23:01
Aseguran que Carmen Barbieri no soporta a Eugenia Tobal y estalló una interna inesperada en Canal 9
Una interna inesperada sacudió el mundo de la tele y dejó al descubierto un viejo resentimiento que nadie tenía en el radar. Según revelaron en Intrusos (América TV), Carmen Barbieri estaría muy molesta con Eugenia Tobal y el conflicto tendría raíces en una historia pasada que involucra directamente a su hijo, Federico Bal.
La versión fue lanzada al aire por Adrián Pallares, quien aseguró que la conductora de El Nueve se habría negado a darle la bienvenida pública a Eugenia Tobal en el canal. ¿El motivo? Un supuesto desplante de la actriz hacia Fede Bal en un proyecto televisivo que nunca llegó a concretarse con ambos al frente.
De acuerdo con la información, años atrás Eugenia Tobal habría solicitado no compartir conducción con Fede Bal en un ciclo de bricolaje titulado Hogar dulce hogar. Finalmente, la producción optó por avanzar con Tobal y dejar afuera al actor. Esa decisión habría quedado atravesada como una espina en el entorno de Carmen.
El tema salió nuevamente a la luz semanas atrás, cuando Pampito Perelló lo expuso en Mañanísima (El Trece), el programa que conducía en aquel momento la propia Barbieri. “Es delicada la versión. Viste que Fede iba a estar en ‘Hogar dulce hogar’, él puso en Twitter que no iba a ser de la partida. Iba a tener una compañera que era Eugenia Tobal”, comenzó explicando el panelista.
Acto seguido, soltó la bomba: “La información que me llega de primerísima mano es que la que pidió que Fede no estuviera en el proyecto fue Eugenia Tobal”. La reacción en el estudio fue inmediata y la sorpresa quedó registrada en vivo.
Según Pampito, la actriz habría planteado sus reparos a la producción: “Eugenia le dijo a la producción ‘¿te parece Fede Bal?’ y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera”.
Carmen, visiblemente intrigada, quiso saber de dónde salía semejante información. “¿Y vos dónde sacás todo esto?”, le preguntó. La respuesta fue tajante: “No te puedo contar, pero es información de primera mano”.
Lejos de escalar el conflicto, Barbieri intentó tomárselo con humor. “Qué raro eso, ¿no? Entonces ahora queda Eugenia nada más, ¿no?”, deslizó primero, y luego lanzó una chicana irónica: “Si no le gusta el perfil que lo mire desde el otro perfil…”. Rápidamente aclaró que se trataba de una broma y cerró con diplomacia: “Eugenia es divina. A mí me parece raro”.
Sin embargo, puertas adentro de Canal 9, la incomodidad habría quedado flotando. Según trascendió en Intrusos, ese viejo episodio sería el verdadero motivo por el cual Carmen no estaría dispuesta a celebrar la llegada de Tobal a El Nueve.
Embed
Cuál fue el primer viaje de Federico Bal y Evelyn Botto
Evelyn Botto y Fede Bal decidieron viajar juntos a Nueva York, Estados Unidos, para recibir la Navidad y así compartir su primera escapada romántica como pareja después de confirmar la relación.
La locutora mostró un momento más cotidiano de la travesía al exterior: una selfie en una estación de subte, luciendo una campera y un gorro de piel falsa que le dieron un look invernal perfecto para la ciudad.
Por su parte, Fede Bal eligió retratar su visita al Museo Americano de Historia Natural, donde fotografió a la icónica ballena azul que cautiva a miles de turistas cada año. "¿Cómo?", expresó en otra postal al aire libre de los dos junto a un corazón.
El actor y la locutora dejaron al descubierto en las redes sociales un viaje lleno de romanticismo y complicidad en uno de los destinos más soñados del mundo en una relación que nació hace unas semanas y se consolida a paso firme en este comienzo de año con distintos guiños románticos mutuos desde Instagram.