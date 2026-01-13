Una torta mal hecha dejó a un participante fuera de las cocinas de MasterChef Celebrity

Al momento del veredicto, Betular explicó los motivos de la decisión de eliminar a Emilia Attias. “Emilia sos muy aplicada y empieza el repechaje así que tenés una oportunidad más. Una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuviera a la altura, pero vos sí lo estás. Tenés una chance más”, afirmó el chef.

Emila Attias eliminada de MasterChef

Por su parte, Germán Martitegui también le dedicó palabras de aliento: “Es muy lindo verte cocinar, la cocina se te da naturalmente, pase lo que pase seguí cocinando”.

Antes de dejar su delantal, la participante eliminada expresó su mezcla de dolor y esperanza, dejando una frase que no pasó desapercibida: “Me voy con un gran dolor, pero con la certeza de que entregué todo. No esperaba irme hoy. Seguramente me ven en el repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil”.

Con el repechaje a punto de comenzar, la gran incógnita ahora es si esta salida será definitiva o apenas un capítulo más en una historia que todavía puede dar un giro inesperado.





¿Se vivió un tenso cruce entre Damián Betular y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity?

Un momento incómodo se vivió en la emisión del domingo de MasterChef Celebrity (Telefe), cuando una diferencia de criterios entre Damián Betular y Germán Martitegui quedó expuesta delante de los participantes y del público. En las devoluciones, los chefs no solo marcaron opiniones opuestas sobre los platos, sino que la discusión escaló hasta generar un silencio tenso en el estudio.

La primera chispa se encendió durante la presentación de La Joaqui. La participante explicó que había seguido una sugerencia de Betular para sumar zucchini salteado, aunque el pastelero negó haberle indicado eso. Tras probar el plato, Damián señaló: “Falta algo, no termino de definir qué. Pero a lo que ibas a hacer hay un paso, hay un trabajo”.

Acto seguido, Martitegui tomó la palabra y fue mucho más tajante con su análisis: “Para mí hay dos cosas completamente desconectadas acá, la sopa fría como una brisa de verano y después están los porotos y las arvejas que te pidió Betular, que están sobre cocidos, es como un guiso abajo, el kale no está crocante”. La frase no cayó nada bien. Betular, con gesto serio, lo interrumpió para marcar: “Mi kale estaba crocante”.

Lejos de dejarlo pasar, Germán fue hasta el plato, tomó el kale para demostrar su punto y, al regresar a su lugar, lanzó una frase que congeló el clima: “No quiero hablar más”. Wanda Nara intervino rápidamente para descomprimir la situación y pidió que no se peleen, a lo que ambos aclararon que se trataba de un intercambio de opiniones y no de una discusión personal.

La tensión no terminó ahí. Minutos después, durante la devolución a Cachete Sierra, Betular confesó que el puré de arvejas le resultaba incómodo en el conjunto del plato, pero Martitegui volvió a diferir: “Casualmente, a mí la parte que menos me incomoda es la del puré de arvejas, me parece que es la más lograda”. Las miradas entre ambos volvieron a evidenciar la grieta.

Recién con el plato de Miguel Ángel Rodríguez el jurado logró un consenso. Aprovechando ese momento, Wanda bromeó con una “buena” y una “mala” noticia. El actor anticipó que seguramente iría al delantal negro, y la conductora cerró con humor: “La buena es que parece que el jurado volvió a coincidir, uniste al jurado, eso es algo muy hermoso. Los tres coinciden en que tu plato te lleva a la gala de eliminación”.

Un episodio que dejó en claro que, además de la competencia entre participantes, puertas adentro del jurado también se juegan tensiones y miradas bien distintas.