Un jabalí desencadenó una tragedia que terminó con la vida de una mamá y su hija de 14 años

Un volantazo, el despiste y el impacto fatal

La conductora fue identificada como Lorena Salguero, de 45 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Viajaba acompañada por sus dos hijos: Candela Campaña, de 14 años, que iba en el asiento delantero, y su hermano de 16, que ocupaba el asiento trasero.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el jabalí se cruzó tan cerca del vehículo que la mujer no tuvo tiempo suficiente para frenar. Tras el volantazo, perdió el dominio del auto, que salió de la cinta asfáltica y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado en la banquina.

El choque fue de tal magnitud que la conductora y la adolescente murieron en el acto. Cuando arribaron al lugar los primeros rescatistas y personal policial, se encontraron con una escena de extrema violencia: el vehículo completamente dañado y los cuerpos de las víctimas atrapados en el sector delantero.

Ambas fueron trasladadas directamente a la morgue del Hospital Artémides Zatti, donde se confirmó oficialmente el fallecimiento.

El único sobreviviente y el rescate

El único sobreviviente del accidente fue el hijo menor de Salguero, un joven de 16 años, que viajaba en el asiento trasero. Tras el impacto, quedó atrapado dentro del habitáculo, lo que obligó a los equipos de emergencia a realizar complejas maniobras para poder liberarlo.

Según indicaron fuentes médicas, el adolescente no sufrió lesiones de gravedad, aunque presentaba golpes menores y un fuerte cuadro de shock emocional producto del trauma vivido. Permanece internado en la sala 1 del Hospital Zatti, donde se encuentra acompañado por sus tías maternas y recibe contención médica y psicológica.

El relato de los profesionales de la salud coincide en que el estado emocional del joven es delicado, no solo por el accidente en sí, sino por la pérdida repentina de su madre y su hermana, ocurrida en cuestión de segundos.

Un viaje familiar que terminó en tragedia

Las víctimas eran oriundas de Bahía Blanca y habían viajado a Río Negro para pasar las fiestas de fin de año junto a familiares y amigos. De acuerdo a la información recabada, la familia se encontraba alojada en Viedma y tenía previsto disfrutar del primer día del año en el balneario El Cóndor.

Despedida Club Liniers a mamá e hija

Una curva peligrosa y un problema recurrente

El lugar donde ocurrió el accidente no es ajeno a los siniestros viales. Se trata de una curva cerrada, ubicada en el ingreso a la planta de bombeo de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA), un sector que concentra antecedentes de choques y despistes.

Si bien la ruta cuenta con banquinas, existe un desnivel pronunciado entre la cinta asfáltica y los laterales, lo que agrava las consecuencias cuando un vehículo se sale del camino. Durante la noche, la visibilidad es reducida y el riesgo se incrementa notablemente.

A esto se suma un problema ya conocido por vecinos y autoridades: la presencia frecuente de jabalíes y otros animales silvestres que cruzan la ruta, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada.

Según explicaron fuentes locales, las piaras suelen desplazarse desde los campos ubicados en la falda de La Cuchilla hacia la zona del río Negro para beber agua, lo que los obliga a cruzar la ruta en puntos donde la iluminación es escasa.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Paula Rodríguez Frandsen, quien ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro. El vehículo quedó secuestrado en el lugar para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas, con el objetivo de confirmar la mecánica del hecho.

Las primeras conclusiones descartan la participación de terceros y sostienen que el accidente se produjo exclusivamente por el cruce del animal, sin intervención de otros vehículos. No obstante, las pericias buscarán determinar la velocidad a la que circulaba el auto y el estado general del rodado.

La carátula inicial del expediente es la de homicidio culposo en accidente de tránsito, una calificación habitual en este tipo de hechos mientras se completan los informes técnicos.