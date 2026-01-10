Qué ver en Netflix: se estrenó la serie más esperada del 2026 y es ideal para maratonear

The Good Doctor 1

De qué trata The Good Doctor en Netflix

La historia sigue el camino de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant que consiguió ingresar a trabajar en el hospital San José St. Bonaventure, una institución de enorme prestigio. Su llegada no pasó inadvertida. Desde el primer día enfrentó miradas de desconfianza, prejuicios y dudas sobre su capacidad para trabajar en equipo.

Shaun no respondió a esos cuestionamientos con discursos grandilocuentes. Lo hizo con hechos. Su talento médico resultó extraordinario. Su forma de observar, analizar y resolver casos complejos marcó una diferencia dentro del quirófano. Sin embargo, sus dificultades para relacionarse pusieron en evidencia un sistema que muchas veces no sabe cómo incluir lo diferente.

La serie construyó al personaje desde la humanidad. No lo idealizó ni lo convirtió en una figura inalcanzable. Mostró sus miedos, sus errores y sus avances. Cada logro tuvo un costo emocional y cada retroceso dejó una enseñanza.

The Good Doctor 2

A lo largo de los episodios, los casos clínicos funcionaron como eje narrativo, pero nunca quedaron aislados. Cada paciente trajo consigo una historia personal, un conflicto familiar o una decisión límite. La medicina se convirtió en una excusa para hablar de otros temas.

Freddie Highmore protagoniza The Good Doctor

El elenco principal sostuvo la historia con actuaciones contenidas y precisas. Los gestos mínimos, los silencios prolongados y las miradas dijeron tanto como los diálogos. La química entre los actores permitió que cada escena se sintiera auténtica.

Freddie Highmore construyó un Shaun Murphy creíble y respetuoso. Su interpretación evitó estereotipos y apostó por una sensibilidad medida. El resto del reparto acompañó con solidez, reforzando el tono intimista de la serie.

The Good Doctor 3

Esta serie en Netflix no necesitó grandes despliegues visuales. Su impacto se apoyó en la actuación y en un guion que confió en la inteligencia del espectador.

Por qué The Good Doctor volvió a emocionar al público

El regreso de esta ficción al centro de la escena no fue casual. En un contexto saturado de estímulos, la serie ofreció una pausa. Propuso mirar, escuchar y sentir. Invitó a reflexionar sobre la empatía, la inclusión y el valor de las segundas oportunidades.

Muchos espectadores destacaron que la historia sigue vigente. Los prejuicios, las barreras laborales y la dificultad para aceptar lo diferente continúan siendo temas actuales. La serie no dio respuestas cerradas, pero sí planteó preguntas necesarias.

The Good Doctor 4

Netflix apostó por una historia que ya había demostrado su potencia emocional y volvió a confirmarlo.

El elenco de la serie The Good Doctor

Freddie Highmore

Hill Harper

Richard Schiff

Christina Chang

Paige Spara

Fiona Gubelmann

Will Yun Lee

Antonia Thomas

Nicholas Gonzalez

Tamlyn Tomita

Tráiler oficial de The Good Doctor