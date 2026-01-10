Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más popular y apenas tiene 6 capítulos. (Foto: Archivo)
La cuarta temporada deMachos Alfa ya está en Netflix y el estreno no pasó desapercibido. La serie de comedia española creada por los hermanos Caballero regresó con nuevos episodios que profundizaron en la crisis de la mediana edad, la masculinidad en revisión y los vínculos afectivos atravesados por los cambios sociales.
El estreno se produjo este viernes 9 de enero de 2026 y llegó acompañado de una noticia que sorprendió incluso a los seguidores más fieles. Netflix confirmó de manera anticipada que la historia no se cerró en esta entrega y que ya tiene asegurada una nueva temporada. El anuncio reforzó el lugar de la serie dentro de la plataforma y confirmó que el fenómeno sigue vigente.
Desde su primera temporada, Machos Alfa construyó una identidad clara. Se rió de los privilegios, expuso contradicciones y puso a sus personajes en escenarios que incomodaron tanto como hicieron reír. En esta cuarta parte, la apuesta fue aún más directa y se centró en una decisión que cambió por completo la dinámica del grupo.
Cómo es Machos Alfa: Temporada 4 en Netflix
Según la describió Netflix: "La masculinidad sigue dándoles guerra: entre la paternidad, la fe y las novias creadas con IA, los cuatro amigos buscan un refugio bien masculino en el que sentirse libres".
"Los Machos Alfa van a pasar de deconstruidos a reconstruidos. Entre situationships, copaternidad, nuevas dinámicas familiares y escapadas a Punta Cana que acaban siendo cualquier cosa menos relajantes, descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban y que ser un hombre moderno es más complicado que nunca", agregó la plataforma en su descripción.
La cuarta temporada profundizó el desarrollo individual de los protagonistas. Cada uno enfrentó sus propios límites y debió replantearse decisiones pasadas. La convivencia obligó a verbalizar emociones que hasta ese momento habían sido evitadas.
Las relaciones de pareja también ocuparon un lugar central. La serie mostró nuevas formas de vínculo, tensiones generacionales y debates sobre roles que ya no se dan por sentados.
Netflix confirmó el futuro de la serie antes del estreno
Antes incluso de que la cuarta temporada llegara al catálogo, Netflix anunció la renovación por una quinta entrega. La confirmación se realizó en diciembre de 2025 y sorprendió por su anticipación.
El anuncio formó parte del acuerdo vigente entre la plataforma y Contubernio Films, la productora liderada por Laura y Alberto Caballero. La decisión dejó en claro que la serie se consolidó como una de las comedias españolas más sólidas del servicio de streaming.
Aunque no se informó una fecha de estreno para la próxima temporada, la confirmación garantizó continuidad narrativa. La historia no quedó cerrada y los personajes todavía tienen camino por recorrer.
El éxito de Machos Alfa en Netflix que explicó su renovación
Desde su debut, Machos Alfa mantuvo buenos niveles de visualización. La serie logró conectar con una audiencia amplia gracias a su tono directo y a temas que atraviesan a distintas generaciones.
La cuarta temporada reforzó ese vínculo. El estreno generó conversación en redes sociales y volvió a instalar debates sobre masculinidad, amistad y cambios culturales. Netflix tomó nota de ese impacto y apostó por extender la historia.
El elenco de Machos Alfa: Temporada 4 en Netflix
La comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero y producida por Contubernio Films, regresa con el elenco principal Fernando Gil (Pedro), María Hervás (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Alex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther), junto con Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).
Por qué ver la cuarta temporada de Machos Alfa
La cuarta temporada de Machos Alfa no intentó dar respuestas definitivas. Su apuesta fue mostrar el desconcierto, la contradicción y el aprendizaje constante. La serie se animó a incomodar sin perder el humor y volvió a conectar con un público que se reconoce en esas dudas.
Con la confirmación de una quinta temporada, la ficción aseguró continuidad y dejó abierta la puerta a nuevas exploraciones. Netflix apostó por una historia que, lejos de agotarse, encontró en cada crisis una nueva oportunidad narrativa.
Tráiler oficial de Machos Alfa: Temporada 4 en Netflix