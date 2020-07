Se conoció el resultado de la autopsia al cuerpo de Naya Rivera

Naya Rivera

Naya Rivera era buscada intensamente desde el 8 de julio, cuando desapareció en el lago Piru en California mientras navegaba junto a su hijo Josey de cuatro años, a quien encontraron sano y salvo solo en la embarcación.

Lamentablemente, el lunes las autoridades hallaron un cuerpo en el lago y el sitio TMZ confirmó que se trata del cadáver de Naya.

La actriz de 33 años, que brilló en la exitosa serie musical Glee, había salido a navegar en un bote alquilado junto a su hijo, que estaba durmiendo cuando lo encontraron. El pequeño le habría dicho a las autoridades: “Mamá saltó al lago y no regresó”.

El lunes los policías a cargo de la búsqueda de Naya revelaron: “Se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en progreso. Habrá una conferencia de prensa a las 2 PM (las 6 PM en Argentina) en el lago”. TMZ confirmó luego que, lamentablemente, los restos eran de Rivera.

Luego, la cadena de televisión CBSN mostró imágenes del momento en el que el cuerpo de la joven era sacado del lago y trasportado a una camioneta.

Ahora se conoció el resultado oficial de la autopsia sobre el cuerpo de la actriz donde se informó que no habían indicios de drogas, alcohol o lesiones que pudieron afectar el estado de salud de la actriz. Se determinó que fue un ahogamiento accidental.

“Los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento y la condición del cuerpo es consistente con el tiempo que estuvo sumergida. No se identificaron lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay indicios de la investigación o examen de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel”, explicó el reporte del los médicos forenses de Ventura, el condado californiano donde falleció Rivera.

"No hay indicios de que esto sea un asesinato y no hay indicios de que se trate de un suicidio. Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote, pero no para salvarse", se agregó.

"Tras hablar con el niño, sabemos que nadaron en el lago en algún momento del día. El pequeño describió que fue ayudado por su madre para subir al bote, que lo empujó desde atrás hasta la cubierta", explicó el jefe de policía.

La hipótesis oficial es que la actriz empujó a su hijo -que llevaba el chaleco salvavidas puesto- desde atrás y logró subirlo a la embarcación, pero la corriente volvió a arrastrarla y ya no pudo alcanzar el bote.