Sandra Pettovello confirmó el importante beneficio para jubilados y pensionados de ANSES

Supermercados, limpieza y perfumería: cuáles son los descuentos más importantes
Uno de los ejes centrales del programa se concentra en la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Según el esquema vigente:
- Supermercados: descuentos desde el 10%, con reintegros directos o acreditaciones posteriores.
- Perfumería y limpieza: hasta 20% de ahorro.
- Farmacias: promociones especiales según entidad bancaria.
- Combustibles: beneficios adicionales en determinadas entidades.
En muchos casos, las cadenas participantes eliminan topes de devolución, permitiendo que el ahorro sea proporcional al volumen de compra.
Esto representa una herramienta especialmente relevante para jubilados y familias que dependen de asignaciones sociales, en un contexto económico donde el precio de alimentos y medicamentos continúa siendo una de las mayores preocupaciones.
Cómo acceder a los beneficios de ANSES
El mecanismo es simple y automático.
Para obtener los descuentos, los titulares deben:
- Utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes.
- Comprar en comercios adheridos.
- Respetar las condiciones específicas de cada promoción.
Dependiendo del convenio con cada comercio:
- El descuento puede aplicarse en línea de caja.
- O bien el reintegro puede acreditarse dentro de los 7 días hábiles posteriores.
No es necesario realizar trámites adicionales, aunque sí resulta fundamental consultar previamente qué locales están incluidos.
Banco Nación suma beneficios extra con BNA+ y MODO
Además del esquema general impulsado por ANSES, varias entidades financieras ampliaron las promociones para sus clientes previsionales.
En el caso del Banco Nación, quienes cobran allí sus prestaciones pueden acceder a:
- 5% adicional de reintegro
- Compras con tarjeta de débito o crédito
- Operaciones mediante la app BNA+ usando MODO
- Tope semanal de $5.000
- Hasta $20.000 mensuales acumulables
Los descuentos aplican en cadenas reconocidas como:
- Carrefour
- Coto
- ChangoMás
- Disco
- Jumbo
- Día
- La Anónima
- Josimar
- Vea
Esta combinación convierte al Banco Nación en una de las opciones más robustas para maximizar ahorros mensuales.
Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés
Por su parte, Banco Galicia desarrolló uno de los paquetes promocionales más agresivos para jubilados y pensionados.
Entre los principales beneficios se destacan:
- Hasta 25% de descuento
- 3 cuotas sin interés
- Uso de tarjetas de débito y crédito
- Reintegro mensual de hasta $20.000 en supermercados
- Hasta $12.000 en farmacias y ópticas
Esta propuesta apunta no solo al ahorro cotidiano, sino también a facilitar el acceso a productos vinculados con la salud, un rubro de alta incidencia para adultos mayores.
Banco Supervielle y promociones por rubro
El Banco Supervielle estructura sus promociones de manera segmentada por días y sectores comerciales.
Beneficios destacados:
- Martes: 20% de descuento en supermercados seleccionados
- Jumbo
- Disco
- Vea
- ChangoMás
Topes:
- Hasta $25.000 con tarjeta física
- Hasta $15.000 mediante QR
Beneficios extra:
- 50% en farmacias adheridas
- 10% en combustibles
Este esquema busca incentivar tanto compras presenciales como digitales.
Cuenta DNI y Banco Provincia: una herramienta clave para miles de familias
En la provincia de Buenos Aires, quienes perciben haberes o prestaciones a través del Banco Provincia pueden acceder a descuentos mediante la billetera virtual Cuenta DNI.
Principales promociones:
- 5% de descuento en supermercados
- Compras con QR o Clave DNI
- Tope semanal de $5.000
- Compatible con otras promociones
Comercios incluidos:
- Día
- Carrefour
- ChangoMás
- Toledo
- Nini
Cuenta DNI continúa consolidándose como una de las plataformas de ahorro más utilizadas en sectores populares y trabajadores formales.
Qué beneficiarios pueden usar estos descuentos
El programa no se limita únicamente a jubilados y pensionados.
También alcanza a:
- AUH (Asignación Universal por Hijo)
- AUE (Asignación por Embarazo)
- Asignaciones Familiares
- Pensiones No Contributivas
- Prestación por Desempleo
- Becas Progresar
De este modo, millones de personas pueden acceder a herramientas de alivio económico frente al aumento sostenido del costo de vida.
Sin límite de operaciones, pero con topes bancarios
ANSES remarca que los usuarios pueden realizar múltiples compras y utilizar los beneficios tantas veces como quieran, siempre respetando:
- Los límites de reintegro semanales
- Los topes mensuales establecidos por cada banco
- Las condiciones particulares de cada promoción
Esto permite diseñar estrategias de compra más eficientes, aprovechando diferentes días, entidades y rubros.
Cómo consultar comercios adheridos
Los beneficiarios pueden verificar la lista actualizada de locales participantes a través de:
- Canales oficiales de ANSES
- Sitios web bancarios
- Aplicaciones móviles como Cuenta DNI o BNA+
- Plataformas de promociones bancarias
Allí se detallan:
- Comercios participantes
- Días promocionales
- Rubros
- Medios de pago habilitados
- Topes de reintegro