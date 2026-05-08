Sandra Pettovello confirmó el importante beneficio para jubilados y pensionados de ANSES

Supermercados, limpieza y perfumería: cuáles son los descuentos más importantes

Uno de los ejes centrales del programa se concentra en la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Según el esquema vigente:

Supermercados: descuentos desde el 10%, con reintegros directos o acreditaciones posteriores.

descuentos desde el 10%, con reintegros directos o acreditaciones posteriores. Perfumería y limpieza: hasta 20% de ahorro.

hasta 20% de ahorro. Farmacias: promociones especiales según entidad bancaria.

promociones especiales según entidad bancaria. Combustibles: beneficios adicionales en determinadas entidades.

En muchos casos, las cadenas participantes eliminan topes de devolución, permitiendo que el ahorro sea proporcional al volumen de compra.

Esto representa una herramienta especialmente relevante para jubilados y familias que dependen de asignaciones sociales, en un contexto económico donde el precio de alimentos y medicamentos continúa siendo una de las mayores preocupaciones.

Cómo acceder a los beneficios de ANSES

El mecanismo es simple y automático.

Para obtener los descuentos, los titulares deben:

Utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes.

Comprar en comercios adheridos.

Respetar las condiciones específicas de cada promoción.

Dependiendo del convenio con cada comercio:

El descuento puede aplicarse en línea de caja.

O bien el reintegro puede acreditarse dentro de los 7 días hábiles posteriores.

No es necesario realizar trámites adicionales, aunque sí resulta fundamental consultar previamente qué locales están incluidos.

Banco Nación suma beneficios extra con BNA+ y MODO

Además del esquema general impulsado por ANSES, varias entidades financieras ampliaron las promociones para sus clientes previsionales.

En el caso del Banco Nación, quienes cobran allí sus prestaciones pueden acceder a:

5% adicional de reintegro

Compras con tarjeta de débito o crédito

Operaciones mediante la app BNA+ usando MODO

Tope semanal de $5.000

Hasta $20.000 mensuales acumulables

Los descuentos aplican en cadenas reconocidas como:

Carrefour

Coto

ChangoMás

Disco

Jumbo

Día

La Anónima

Josimar

Vea

Esta combinación convierte al Banco Nación en una de las opciones más robustas para maximizar ahorros mensuales.

Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés

Por su parte, Banco Galicia desarrolló uno de los paquetes promocionales más agresivos para jubilados y pensionados.

Entre los principales beneficios se destacan:

Hasta 25% de descuento

3 cuotas sin interés

Uso de tarjetas de débito y crédito

Reintegro mensual de hasta $20.000 en supermercados

Hasta $12.000 en farmacias y ópticas

Esta propuesta apunta no solo al ahorro cotidiano, sino también a facilitar el acceso a productos vinculados con la salud, un rubro de alta incidencia para adultos mayores.

Banco Supervielle y promociones por rubro

El Banco Supervielle estructura sus promociones de manera segmentada por días y sectores comerciales.

Beneficios destacados:

Martes: 20% de descuento en supermercados seleccionados

Jumbo

Disco

Vea

ChangoMás

Topes:

Hasta $25.000 con tarjeta física

Hasta $15.000 mediante QR

Beneficios extra:

50% en farmacias adheridas

10% en combustibles

Este esquema busca incentivar tanto compras presenciales como digitales.

Cuenta DNI y Banco Provincia: una herramienta clave para miles de familias

En la provincia de Buenos Aires, quienes perciben haberes o prestaciones a través del Banco Provincia pueden acceder a descuentos mediante la billetera virtual Cuenta DNI.

Principales promociones:

5% de descuento en supermercados

Compras con QR o Clave DNI

Tope semanal de $5.000

Compatible con otras promociones

Comercios incluidos:

Día

Carrefour

ChangoMás

Toledo

Nini

Cuenta DNI continúa consolidándose como una de las plataformas de ahorro más utilizadas en sectores populares y trabajadores formales.

Qué beneficiarios pueden usar estos descuentos

El programa no se limita únicamente a jubilados y pensionados.

También alcanza a:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

AUE (Asignación por Embarazo)

Asignaciones Familiares

Pensiones No Contributivas

Prestación por Desempleo

Becas Progresar

De este modo, millones de personas pueden acceder a herramientas de alivio económico frente al aumento sostenido del costo de vida.

Sin límite de operaciones, pero con topes bancarios

ANSES remarca que los usuarios pueden realizar múltiples compras y utilizar los beneficios tantas veces como quieran, siempre respetando:

Los límites de reintegro semanales

Los topes mensuales establecidos por cada banco

Las condiciones particulares de cada promoción

Esto permite diseñar estrategias de compra más eficientes, aprovechando diferentes días, entidades y rubros.

Cómo consultar comercios adheridos

Los beneficiarios pueden verificar la lista actualizada de locales participantes a través de:

Canales oficiales de ANSES

Sitios web bancarios

Aplicaciones móviles como Cuenta DNI o BNA+

Plataformas de promociones bancarias

Allí se detallan: