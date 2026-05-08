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¿Tu ex volvió a aparecer? La explicación astrológica de por qué mayo está removiendo el pasado

Si recibiste ese "Hola, ¿cómo estás?" de la nada, no sos vos, es el cosmos. Analizamos el tránsito planetario que está rompiendo el tiempo y reactivando vínculos que creías olvidados.

¿Tu ex volvió a aparecer? La explicación astrológica de por qué mayo está removiendo el pasado

Si durante esta semana sentiste que el pasado te respira en la nuca, no estás sola ni solo. Quizás fue un sueño extrañamente vívido con una persona de hace cinco años, o tal vez fue algo más directo: un mensaje de texto, un "like" perdido en una foto vieja o el encuentro casual más incómodo del mundo en una esquina. En el mundo de la astrología, rara vez creemos en las casualidades, y este mayo de 2026 se está perfilando como la temporada oficial de los "mensajes fantasma". No se trata solo de nostalgia otoñal; hay una configuración en el cielo que está actuando como un imán para lo que quedó inconcluso.

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El retorno de los hilos invisibles: Mercurio y los planetas sociales

Aunque solemos culpar a Mercurio retrógrado por todo lo que sale mal en la comunicación, este mayo la clave reside en los planetas sociales y su relación con los puntos de destino. Estamos atravesando un periodo donde ciertos planetas están activando lo que llamamos "Nodos Lunares", esos puntos matemáticos que en astrología representan el karma y el propósito de vida. Cuando un planeta personal toca estos puntos, el tiempo parece curvarse. Lo que antes estaba en el fondo del cajón, salta a la vista. Es un momento en el que el universo nos obliga a revisar si el cierre que le dimos a ciertas historias fue real o simplemente un parche emocional que ahora se está despegando.

Además, la energía de Tauro que predomina en el ambiente invita a buscar seguridad, pero cuando esa seguridad se ve movilizada por tránsitos de planetas lentos, el impulso instintivo es volver a lo conocido. Para muchos, "lo conocido" es esa relación que, aunque tóxica o agotada, brindaba una zona de confort. La explicación astrológica es clara: el cielo está limpiando tuberías energéticas. Si una persona vuelve a aparecer en tu radar, no es necesariamente para que retomen el vínculo, sino para que observes qué parte de vos todavía resuena con esa frecuencia y qué lección quedó pendiente de aprender.

Tarot Interactivo: ¿Por qué volvió y qué deberías hacer?

Para darle una mirada disruptiva a este fenómeno, te propongo un ejercicio con los arcanos. Si pudieras ponerle una carta de Tarot a ese mensaje de tu ex que te dejó pensando, ¿cuál elegirías? La respuesta te dará la clave de cómo manejar la situación.

  • Si sentís la energía de El Juicio: El regreso es una llamada de despertar. No se trata de la otra persona, sino de tu propio juicio sobre el pasado. Es una oportunidad para perdonar, perdonarte y finalmente soltar el peso. Es un cierre espiritual definitivo.

  • Si sentís la energía del Seis de Copas: Es pura nostalgia. Es el deseo de volver a una versión de vos mismo que ya no existe. Disfrutá el recuerdo, pero no intentes reconstruir un castillo con arena seca; el pasado siempre se ve más brillante de lo que realmente fue.

  • Si sentís la energía del Diablo: Cuidado. El retorno se basa en la obsesión, el control o patrones repetitivos de los que te costó mucho salir. El cielo te está enviando una prueba de resistencia: ¿realmente aprendiste a decir "no" a lo que te drena?

El impacto por grupos de signos

No todos recibimos esta descarga de la misma manera. Los signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) están sintiendo el peso de la realidad material. Para ustedes, el regreso de un ex suele venir acompañado de un "tenemos algo pendiente que resolver", ya sea un objeto, un papel o una deuda emocional concreta. La recomendación es no dejar que la practicidad les gane a la intuición: si el ciclo se cerró, no necesitan abrirlo por una cuestión de orden.

Por otro lado, los signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están sumergidos en un mar de sueños premonitorios. Para ustedes, el pasado no vuelve por el celular, sino por el inconsciente. Si un ex aparece en sus sueños, es su propia psique procesando el duelo. No corran a escribirles; usen esa energía para escribir en un diario o hacer terapia. Los signos de Aire y Fuego, en cambio, se enfrentarán a la "reaparición digital". Un mensaje impulsivo a las tres de la mañana es típico de este clima. Antes de contestar, respiren y esperen a que el sol aclare lo que la luna de mayo confundió.

El antídoto: Cómo navegar la neblina de mayo

El gran peligro de este "Burnout del pasado" es perder la perspectiva de cuánto hemos crecido. Mayo de 2026 nos pide madurez. El antídoto principal es la pausa sagrada. Cuando ese fantasma aparezca, no reactives el vínculo de inmediato. El universo está testeando tu sistema de valores. ¿Sos la misma persona que hace un año? Seguramente no. Entonces, ¿por qué dejarías entrar a alguien que solo conoce a tu versión anterior?

Aprovechá este mes para agradecer lo que esas personas te enseñaron, pero mantené la puerta cerrada si el aire que traen es viciado. La astrología nos enseña que los ciclos son espirales: pasamos por los mismos lugares, pero desde una altura diferente. Si este mayo te toca cruzarte con un ex, hacelo desde tu nueva altura, con la frente en alto y la claridad de que el único camino que realmente importa es el que estás construyendo hoy, hacia adelante. El pasado es un gran maestro, pero un pésimo lugar para vivir.

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