¿Tu ex volvió a aparecer? La explicación astrológica de por qué mayo está removiendo el pasado

Si sentís la energía de El Juicio: El regreso es una llamada de despertar. No se trata de la otra persona, sino de tu propio juicio sobre el pasado. Es una oportunidad para perdonar, perdonarte y finalmente soltar el peso. Es un cierre espiritual definitivo.

Si sentís la energía del Seis de Copas: Es pura nostalgia. Es el deseo de volver a una versión de vos mismo que ya no existe. Disfrutá el recuerdo, pero no intentes reconstruir un castillo con arena seca; el pasado siempre se ve más brillante de lo que realmente fue.

Si sentís la energía del Diablo: Cuidado. El retorno se basa en la obsesión, el control o patrones repetitivos de los que te costó mucho salir. El cielo te está enviando una prueba de resistencia: ¿realmente aprendiste a decir "no" a lo que te drena?

El impacto por grupos de signos

No todos recibimos esta descarga de la misma manera. Los signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) están sintiendo el peso de la realidad material. Para ustedes, el regreso de un ex suele venir acompañado de un "tenemos algo pendiente que resolver", ya sea un objeto, un papel o una deuda emocional concreta. La recomendación es no dejar que la practicidad les gane a la intuición: si el ciclo se cerró, no necesitan abrirlo por una cuestión de orden.

Por otro lado, los signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están sumergidos en un mar de sueños premonitorios. Para ustedes, el pasado no vuelve por el celular, sino por el inconsciente. Si un ex aparece en sus sueños, es su propia psique procesando el duelo. No corran a escribirles; usen esa energía para escribir en un diario o hacer terapia. Los signos de Aire y Fuego, en cambio, se enfrentarán a la "reaparición digital". Un mensaje impulsivo a las tres de la mañana es típico de este clima. Antes de contestar, respiren y esperen a que el sol aclare lo que la luna de mayo confundió.

El antídoto: Cómo navegar la neblina de mayo

El gran peligro de este "Burnout del pasado" es perder la perspectiva de cuánto hemos crecido. Mayo de 2026 nos pide madurez. El antídoto principal es la pausa sagrada. Cuando ese fantasma aparezca, no reactives el vínculo de inmediato. El universo está testeando tu sistema de valores. ¿Sos la misma persona que hace un año? Seguramente no. Entonces, ¿por qué dejarías entrar a alguien que solo conoce a tu versión anterior?

Aprovechá este mes para agradecer lo que esas personas te enseñaron, pero mantené la puerta cerrada si el aire que traen es viciado. La astrología nos enseña que los ciclos son espirales: pasamos por los mismos lugares, pero desde una altura diferente. Si este mayo te toca cruzarte con un ex, hacelo desde tu nueva altura, con la frente en alto y la claridad de que el único camino que realmente importa es el que estás construyendo hoy, hacia adelante. El pasado es un gran maestro, pero un pésimo lugar para vivir.