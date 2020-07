Crítica La Casa de Papel: lo que no sabías de la exitosa serie de Netflix

Alerta spoiler: la cuarta temporada española se estrenó con una polémica muerte que generó revuelo internacional.

El programa de televisión más visto de habla no inglesa en la plataforma popular Netflix despierta amor y odio alrededor del mundo. Por eso, llega la crítica La Casa de Papel para desentrañar la verdad detrás de la exitosa serie. La historia comienza con un personaje conocido como “El Profesor” quien recluta a un equipo de atracadores para asaltar la Casa de Moneda y Timbre de España.

Mucho antes del estreno de la cuarta temporada y, cómo es de público conocimiento, la plataforma Netflix les facilita los ocho capítulos a medios y críticos de gran calibre previamente al estreno oficial para que elaboren una evaluación y crítica La Casa de Papel. ¿Qué dijeron los expertos?

Crítica: La Casa de Papel

Esto evaluaron expertos y profesionales cinematográficos respecto al fenómeno español:

- Según Mikel Zorrilla de Espinof “...la serie sigue siendo igual de entretenida y adictiva que hasta ahora.”

- Para Juan Fernández de El Español “La serie se toma su tiempo para mostrar una mirada más introspectiva.”

- Patricia Puentes de Cnet dijo que “Dada episodio de esta nueva temporada termina en un punto de máximo suspenso que hace casi imposible no seguir con el siguiente.

- Diego de Costa de Cinema Gavia contaba que es “Un escaparte de exaltación y de ardua aventura física, que deja a un lado los sentimientos, para dar paso al espectáculo.”

- Custodio Guerrero de SensaCine opinó que “La Casa de Papel cambia de género y se convierte en algo totalmente distinto a lo que ya nos ha acostumbrado”.

- Vicky Carras de Movimentarios apreció que es “...un gran entretenimiento sin necesidad de añadir novedades, solo con buenos personajes y con giros de guión bastante trabajados.l

- Marco Almodóvar de El Economista comentó “La serie retoma la trama sin anestesia, aunque es cierto que el arranque no es igual de potente que la tercera tanda. No lo necesita.”

- Rosa Saurio en Mew Magazine explica que “...sigue contando con ese componente adictivo que impide al espectador levantarse del sofá y despegarse de la televisión.”

- Héctor Abaldí de Fórmula Tv publicó que “Una cuarta parte que parece estar estancada con una trama que no termina de avanzar, generando la sensación de estar viendo capítulos de relleno que guardan toda la pirotecnia para el final.”

Si bien existen críticas de distintos tintes y colores, la mayoría de ellas suelen ser positivas respecto a la producción. Inclusive, The New York Times publicó un artículo el pasado 20 de diciembre de 2019 en el cual recopiló las mejores 30 series internacionales de la época y La Casa de Papel no quedó fuera calificando en el puesto número 21. “Con un estilo que recuerda al del cine de Quentin Tarantino esta ficción en forma de rompecabezas emplea saltos temporales, narraciones poco verosímiles, gráficos llamativos y cualquier otro truco que se le ocurra para mantenerte enganchado a su sobreexcitada trama.” Explicó Mike Hale, periodista de NYT.

Curiosidades de la serie: alerta spoiler

Para llegar al producto final, La Casa de Papel atravesó diversas curiosidades muy interesantes para todos los fanáticos:

1- En sus inicios, la serie iba a titularse Los Desahuciados haciendo referencia a los atracadores y las historias personales de cada uno que, en definitiva son los protagonistas de la trama. Pero, finalmente, la producción se inclinó por el título La Casa de Papel para destacar el lugar del atraco: La Casa de Moneda y Timbre y el prototipo de papel que realizó El Profesor para explicar los hechos.

2- El primer capítulo de la serie conocido en la jerga cinéfila como episodio piloto se filmó 52 veces antes de llegar al producto final. Además, la famosa escena rodada en el coche entre El Profesor y quien sería Tokio posteriormente, llevó 5 horas de filmación para obtener los mejores minutos de interacción.

3- Álvaro Morte actor que interpreta al Profesor, en la vida real no utiliza anteojos. Este elemento fue de una decisión tomada por los guionistas para que, el personaje tuviera un toque intelectual.

4- La fachada del edifico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue el verdadero escenario de filmación para realizar el atraco en la Casa de Moneda y Timbre mientras que, el robo al supuesto Banco de España se llevó a cabo en el Ministerio de Fomento ubicado en el paseo de la Castellana. Se cree que el rodaje al aire libre se realizó solamente los fines de semana debido a los permisos obtenidos por la productora.

5- La muerte de Nairobi o conocida en la serie también como “La Puta Ama” causó lágrimas a los fieles seguidores de la serie. Si bien, su fallecimiento fue una sorpresa al recibir un tiro en la cabeza, la escena posterior la muestra embarazada (lo cual era su sueño) con un vestido rojo en un mundo utópico en conjunto a Berlín, Oslo y Moscú otros fallecidos de la banda. Una teoría que se disparó a raíz de esta escena, es que en este supuesto paraíso, también se encontraban El Profesor y otras miembros. ¿Será este el anuncio prematuro de futuras muertes en el caso de una quinta temporada?