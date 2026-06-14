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Conmoción: el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río

Las autoridades brasileñas confirmaron que seis personas murieron tras la colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. En medio de la conmoción, trascendió que entre los fallecidos están el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.

14 jun 2026, 15:18
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Conmoción: el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río
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Conmoción: el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río

La tragedia que sacudió este domingo a Río de Janeiro sumó un dato devastador. Las autoridades locales informaron la identidad de algunas de las víctimas fatales del choque de dos helicópteros ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad.

Entre los fallecidos figuran el popular youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree, dos figuras con enorme repercusión en redes sociales y millones de seguidores alrededor del mundo.

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El siniestro se produjo exactamente a las 8:59 de la mañana, según detalló el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, Fabio Contreiras. Por causas que todavía son materia de investigación, ambas aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron en distintos puntos de la zona.

Gaspi

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron cinco cuerpos dentro de uno de los helicópteros. Minutos más tarde, localizaron una sexta víctima en la segunda aeronave, que cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

“Los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves”, explicó Contreiras al brindar detalles del operativo desplegado tras el accidente.

Cómo fue el trágico accidente en Río de Janiero

La situación se agravó cuando uno de los helicópteros cayó dentro de un estacionamiento privado y se incendió por completo. Como consecuencia, las llamas destruyeron cerca de veinte automóviles eléctricos que se encontraban en el lugar.

Además, la violencia de la colisión provocó que múltiples fragmentos de las aeronaves fueran despedidos hacia edificios residenciales y comerciales cercanos, generando escenas de gran tensión entre los vecinos.

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Mientras continúan las pericias para determinar qué provocó el choque, la noticia de la muerte de Gaspi y Oliver Tree generó una enorme conmoción tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde ambos artistas contaban con una masiva comunidad de seguidores. Las autoridades brasileñas continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del trágico accidente.

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