Conmoción: el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río

“Los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves”, explicó Contreiras al brindar detalles del operativo desplegado tras el accidente.

Cómo fue el trágico accidente en Río de Janiero

La situación se agravó cuando uno de los helicópteros cayó dentro de un estacionamiento privado y se incendió por completo. Como consecuencia, las llamas destruyeron cerca de veinte automóviles eléctricos que se encontraban en el lugar.

Además, la violencia de la colisión provocó que múltiples fragmentos de las aeronaves fueran despedidos hacia edificios residenciales y comerciales cercanos, generando escenas de gran tensión entre los vecinos.

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Mientras continúan las pericias para determinar qué provocó el choque, la noticia de la muerte de Gaspi y Oliver Tree generó una enorme conmoción tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde ambos artistas contaban con una masiva comunidad de seguidores. Las autoridades brasileñas continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del trágico accidente.