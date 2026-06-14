A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
GRAN DOLOR

Murió Gaspi: quién era el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Río de Janeiro

GaspI tenía 23 años y se había convertido en una de las figuras más populares de las redes sociales gracias a sus entrevistas callejeras sin filtros. Su muerte en el accidente aéreo ocurrido en Brasil causó conmoción entre sus millones de seguidores.

14 jun 2026, 15:38
Banner seguínos en google Primicias Ya
Murió Gaspi: quién era el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Rio de Janeiro
Murió Gaspi: quién era el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Rio de Janeiro

Murió Gaspi: quién era el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Rio de Janeiro

Murió Gaspi: quién era el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Rio de Janeiro

Murió Gaspi: quién era el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Rio de Janeiro

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, generó un fuerte impacto en el mundo digital. El joven influencer argentino, de apenas 23 años, falleció este domingo en el trágico choque de dos helicópteros ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

Gaspi había logrado construir una enorme comunidad de seguidores gracias a un estilo irreverente y descontracturado que lo convirtió en una de las personalidades más reconocidas de YouTube y las redes sociales en Argentina.

Leé también

Conmoción: el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río

Conmoción: el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río

Con un micrófono negro sujeto con cinta adhesiva y conectado directamente a su cámara, recorría las calles realizando entrevistas espontáneas en las que lanzaba preguntas incómodas, polémicas y muchas veces desopilantes. Su particular manera de interactuar con desconocidos se volvió viral y le permitió alcanzar millones de reproducciones.

Ese mismo estilo provocador también le generó controversias. En varias oportunidades, algunos de sus videos fueron retirados por YouTube debido al contenido o a determinadas situaciones que se producían durante sus recorridas.

Gaspi

Durante 2024 y 2025 su popularidad dio un salto todavía mayor cuando participó de La Velada del Año V, el multitudinario evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, donde compartió cartel con algunas de las figuras más importantes del streaming y la creación de contenidos en habla hispana.

Su crecimiento constante lo había convertido en uno de los creadores argentinos con mayor proyección internacional, especialmente entre el público joven que seguía de cerca cada una de sus publicaciones y apariciones.

La noticia de su fallecimiento en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro provocó una inmediata ola de mensajes de dolor en redes sociales.

Miles de seguidores, colegas y personalidades del mundo digital expresaron su tristeza por la partida de uno de los influencers más populares de los últimos años.

Gaspi

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gaspi

Lo más visto