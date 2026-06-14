Murió Gaspi: quién era el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Río de Janeiro

Gaspi

Durante 2024 y 2025 su popularidad dio un salto todavía mayor cuando participó de La Velada del Año V, el multitudinario evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, donde compartió cartel con algunas de las figuras más importantes del streaming y la creación de contenidos en habla hispana.

Su crecimiento constante lo había convertido en uno de los creadores argentinos con mayor proyección internacional, especialmente entre el público joven que seguía de cerca cada una de sus publicaciones y apariciones.

La noticia de su fallecimiento en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro provocó una inmediata ola de mensajes de dolor en redes sociales.

Miles de seguidores, colegas y personalidades del mundo digital expresaron su tristeza por la partida de uno de los influencers más populares de los últimos años.