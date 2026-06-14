Alemania goleó 7-1 a Curazao y quedó como líder del Grupo E en el Mundial 2026

Kai Havertz se destacó con un doblete

Uno de los grandes protagonistas de la goleada fue Kai Havertz, autor de dos tantos. También aportaron a la victoria Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

Por el lado de Curazao, Livano Comenencia consiguió el descuento para maquillar el resultado.

Cómo quedaron las posiciones y cuándo vuelven a jugar

Con esta victoria, Alemania quedó en la primera posición del Grupo E, mientras que Curazao ocupa el cuarto lugar.

En la próxima fecha, el conjunto alemán se medirá con Costa de Marfil el 20 de junio a las 17:00 en el estadio Toronto. Curazao, por su parte, enfrentará a Ecuador ese mismo día desde las 21:00 en el estadio Kansas City.