Alemania no tuvo piedad y goleó 7-1 a Curazao por la fase de grupos del Mundial 2026. Con una actuación contundente, el conjunto europeo se impuso con autoridad y quedó como líder del Grupo E.
El seleccionado alemán aplastó a Curazao en la segunda fecha de la fase de grupos y se subió a lo más alto de la zona. Kai Havertz marcó un doblete y fue una de las figuras del encuentro.
Alemania goleó 7-1 a Curazao y quedó como líder del Grupo E en el Mundial 2026
Alemania no tuvo piedad y goleó 7-1 a Curazao por la fase de grupos del Mundial 2026. Con una actuación contundente, el conjunto europeo se impuso con autoridad y quedó como líder del Grupo E.
Los goles del equipo alemán fueron convertidos por Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, en dos oportunidades, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. El único tanto de Curazao fue obra de Livano Comenencia.
El seleccionado germano manejó el partido de principio a fin y reflejó su superioridad en los números. Terminó con el 66% de la posesión de la pelota contra el 34% de Curazao y registró 26 remates al arco, frente a apenas siete de su rival.
Además, Alemania completó 543 pases correctos, más del doble que Curazao, que logró 236. El encuentro se desarrolló sin expulsados.
Uno de los grandes protagonistas de la goleada fue Kai Havertz, autor de dos tantos. También aportaron a la victoria Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.
Por el lado de Curazao, Livano Comenencia consiguió el descuento para maquillar el resultado.
Con esta victoria, Alemania quedó en la primera posición del Grupo E, mientras que Curazao ocupa el cuarto lugar.
En la próxima fecha, el conjunto alemán se medirá con Costa de Marfil el 20 de junio a las 17:00 en el estadio Toronto. Curazao, por su parte, enfrentará a Ecuador ese mismo día desde las 21:00 en el estadio Kansas City.