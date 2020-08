Dalma Maradona eligió entre Ivana Nadal y Nati Jota en medio de la polémica

Ivana Nadal Dalma Maradona

Ivana Nadal realizó un fuerte descargo vía Instagram luego que se conoció que está saliendo con Bruno Siri, ex novio de Nati Jota.

"Por supuesto que estoy recibiendo muchos mensajes, solamente les quiero decir una cosa que me parece clave en todo este asunto. Siempre prediqué el amor y es por ahí por donde voy y me manejo en la vida, por eso me pasan cosas lindas, por eso conozco gente linda, por eso mi corazón se hace más grande y estoy más segura de lo que soy, siempre más confiada conmigo", expresó la modelo en un video que compartió en Instagram.

Y continúo: "Lo único que están generando con toda la agresión que me mandan a mí es sentirse mal ustedes. Yo estoy segura de lo que hago y cómo lo hago. De cómo me manejo en la vida. De verdad lo hago con amor".

"Obvio que cuando las noticias llegan como chismes, como estamos acostumbrados, la información llega distorsionada, pasa siempre. Siempre que le cuentes a alguien a una persona en primera persona va a estar bien comunicado, ahora cuando estés hablando de alguien más siempre vas a decir cosas que no son reales. Por el simple hecho de que no sos esa persona!", cerró Nadal.

En medio de la repercusión que generó su nuevo romance, Ivana redobló la apuesta y subió fotos el martes abrazada y a los besos con su flamante novio. "Bebito, tanto amor", expresó.

Ivana Nadal

Minutos después, Jota se volcó a Twitter con un irónico mensaje: "Para mí me lo contaron porque se habían hecho un photoshooting que les re gustó".

En este marco, quien tomó postura a favor de Nati fue Dalma Maradona con un mensaje desde Twitter: "Acá se te banca fuerte!", expresó la hija del Diez, dejando en claro a quien respalda en este tema.

Ivana Nadal Dalma Maradona

Antes quien había criticado a Siri fue Melina Lezcano: "Lo que les gusta la fama a algunos pibes es INCREÍBLE! Y lo peor son las minas que no lo quieren ver y siguen alimentando el monstruo, igual, con el tiempo salta la ficha. Espero que al menos use todos los seguidores que le dieron para algo copado y positivo", sostuvo la ex "Agapornis".