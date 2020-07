Damián, tras la polémica final de "Bake Off": "Nadie se merece las agresiones que recibió Samanta"

Damián Bake Off

Tras el gran escándalo ocurrido durante la final de "Bake Off Argentina" con Samanta Casais, quien fue descalificada por haber omitido información sobre su experiencia en el mundo gastronómico al momento de presentarse como participante, Damián Pier Basile se consagró como el gran ganador.

Y este martes, el joven rosarino habló de todo en "Intrusos" y dio detalles del “detrás de escena” de lo sucedido en la polémica final del ciclo que condujo Paula Chaves.

"Yo me enteré por las redes, por mis fans lo que pasaba con Samanta. Me llegó mucha información junta, me tomó por sorpresa", comenzó diciendo.

"No le di tiempo a la producción para que me llamen, directamente yo llamé para ver qué iban hacer con eso que apareció de Samanta", indicó Damián.

Luego comentó: "Ellos ya estaban al tanto de todo y me dijeron que espere para ver qué resolución tomaban. Hubo que esperar hasta último momento, aunque ellos ya tenían todo resuelto pero no me dijeron nada para que no se filtre".

Sobre cómo fue su reencuentro con Samanta en la grabación que se hizo el último sábado, señaló: "Fue un poco tenso el momento ese. Pero ya habíamos esperado a que las cosas se calmen un poco y el sábado pudimos hablar y recordar también todo lo que se vivió el año pasado. Tampoco tuvimos mucho tiempo, fueron 5 minutos. Igual todo quedó bien".

Por último, Damián remarcó: "Creo que el programa era bueno sin escándalo. Igual nadie se merece las agresiones que recibió Samanta. Yo ahora estoy disfrutando de mi título y premio".