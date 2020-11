El desesperado momento de Sabrina Carballo: "Tuve que llamar a mi mamá para que me ayude"

Sabrina Carballo

Los actores pasaron un año muy complicado en materia económica. Desde marzo, cuando se dictó la cuarentena obligatoria por coronavirus la actividad se frenó. Si bien algunos se la rebuscaron con clases online, obras por Zoom y demás, pero otro no tuvieron la posibilidad.

Este es el caso de Sabrina Carballo. La actriz le reveló a Ulises Jaitt, por medio de una entrevista de la modalidad "live" de Instagram, algo que también surgió y se puso de moda en pandemia, contó que debió recurrir a sus ahorros para sobrevivir y cuando todo se terminó, llamó a la mamá.

"Tuve que llamar a mi mamá para que me ayude económicamente, me tuvo que ayudar, alquilo, me comí todos mis ahorros, los actores no tenemos muchos ahorros. Laburando al día, estamos acostumbrados a ahorrar para cuando no hay", reveló.

Así mismo tiempo, Sabrina bancó a Alejandra Darín -presidente de la Asociación argentina de actores- que se alineó con el Gobierno pidiendo que se cumpla la cuarentena.

"Muchos estuvieron enojados con Ale Darín, yo la quiero mucho, la quiero como Ale Darín no como directora de Actores. Hizo lo que el presidente le decía, Sagai estuvo más presente, la Asociación está en bancarrota, trabaja un 0,5 %, tienen que mantener una obra social que está venida abajo. No hay plata, es más la gente que no trabaja que la que trabaja. Ale hace lo que puede, Actores ha llamado a mucha gente y ha colaborado con bolsas de comida. ¿De donde van a sacar sino tiene plata ?", explicó.

Además se mostró enojada con los que "cobran mucho": "Los actores que más tienen no colaboran. Hay muchos que facturaron mucho y podrían donar, hay programas que se han repetido millones de veces y ellos cobran por las repeticiones. La plata delata la gente", sentenció sin querer dar nombres.