Yanina Latorre reveló por qué la familia de Martín Pepa celebró la ruptura con Pampita: "Era..."

La conductora también reveló que Pepa ya está instalado en Londres y que, aunque no tiene pareja estable, "ya salió con una chica que conocía de antes de Carolina". En paralelo, sostuvo que la familia del joven celebra la separación porque "ella era muy absorbente y nunca terminaron de tener el vínculo. Ya se habían separado, volvieron".

Antes de cerrar el programa, Yanina compartió un último mensaje recibido de un amigo de Pepa, que fue lapidario: "Ella era insoportable".

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Qué dijo Pampita sobre su separación de Martín Pepa

A pocas semanas de que se conociera la noticia de una nueva separación entre Pampita y Martín Pepa, la modelo decidió enfrentar a la prensa y dar su versión. Con gesto serio y palabras medidas, Carolina habló de lo ocurrido y dejó en claro que no había nada que ocultar.

Con gafas oscuras que intentaban cubrir más de lo que mostraban, un tono sereno pero con matices de emoción, y una actitud que reflejaba cierto desgaste, Pampita respondió a cada consulta sobre su expareja. No evitó el tema, aunque eligió expresarse con cautela, demostrando que aún le pesa lo sucedido.

La pregunta sobre qué había pasado entre ellos marcó el ritmo de la improvisada conferencia desde su auto, rodeada de cronistas. Entre silencios y miradas, dejó ver que la ruptura no fue tan simple ni tan repentina como se había comentado.

"Estoy separada", afirmó ante los programas de América TV: LAM, SQP y A la Tarde. Y agregó: "No tengo la necesidad de dar explicaciones, no ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona, yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son". Con esas palabras desmintió rumores de terceros y dejó en claro que la decisión no tuvo que ver con infidelidades.

Con calma, reflexionó sobre la distancia como un factor clave en la relación y aseguró que, pese a todo, quedó respeto y afecto: “Es algo importante. La distancia no la podemos negar, pero está todo bien. La mejor”.

Lejos de mostrarse enojada, eligió destacar lo positivo de la historia compartida: “Es parte de la vida. En el amor entrego todo, nada es tiempo perdido. La pasé muy lindo”.

También subrayó el apoyo que recibe de su entorno: “Tengo mucho amor en mi vida: tengo amigos maravillosos, mi familia que siempre está y mis hijos, que son maravillosos”.

Al hablar de Martín, fue categórica: “Martín es divino, generoso. Todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado. Nada es un fracaso: el tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepienta”.

Incluso reconoció que la experiencia le dejó un aprendizaje: “Aprendí a querer y amar a distancia. Nunca había vivido una relación así”.

Respecto a su presente sentimental, aclaró que no piensa abrirse al amor por ahora: “No estoy para conocer a nadie, ni mucho menos. Todavía no. No sé cuándo me sentiré lista”.

Sobre los rumores de romance con Cochito López y un supuesto encuentro en Miami, fue tajante: “Lo dicen para que me enoje, llame al programa y les dé rating, pero este era un momento mío, familiar. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento de disfrutar de mis hijos, del trabajo y de mi familia. No me interesa conocer a nadie”.

Finalmente, resumió con una reflexión sobre lo que significa una relación a distancia: “Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor, pero igualmente sigue siendo difícil”.