El BCRA compró el mayor monto diario del mes por U$S 136 millones

Qué pasó con el dólar mayorista y minorista

El avance de las compras oficiales se produjo en una jornada de mayor estabilidad cambiaria. El dólar mayorista retrocedió 0,46%, equivalente a $6,5, y cerró en $1.391,5 para la venta, por lo que volvió a alejarse de los $1.400 después de dos ruedas consecutivas en alza.

La cotización también se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este lunes se ubicó en $1.723,55. Así, el tipo de cambio mayorista conservó una brecha de 23,9% respecto del límite superior, lo que le permite al Banco Central continuar acumulando reservas sin necesidad de intervenir con ventas.

Por su parte, el dólar minorista acompañó la baja del segmento mayorista y retrocedió $5 o 0,4%, para ubicarse en $1.415 para la venta en el Banco Nación. En cambio, el dólar blue registró una suba de $5 y cerró en $1.405.

En lo que va de mayo, el tipo de cambio oficial muestra una variación prácticamente nula, con una suba de apenas 50 centavos, y acumula una baja del 4,4% en lo que va de 2026. En ese marco, el Banco Central estableció un techo para la banda cambiaria en $1.723,55, lo que deja al dólar mayorista en $322,05 por debajo de ese límite, equivalente a una brecha del 23,9%.

El Banco Central levanta restricciones para acceder al dólar MEP y al CCL El dólar minorista acompañó la baja del segmento mayorista y retrocedió $5 para ubicarse en $1.415 para la venta.

La liquidación de la cosecha

La liquidación de la cosecha gruesa se perfila como un factor clave para el ingreso de divisas, lo que podría fortalecer la acumulación de reservas. A esto se suma la colocación de deuda corporativa en el exterior, que podría aportar más de U$S 3.200 millones en los próximos meses y contribuir a reforzar la capacidad de intervención y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en U$S 46.143 millones, con un incremento diario de U$S 87 millones, explicado por la compra de divisas que superó a los egresos brutos de la entidad monetaria.

El Riesgo país perforó los 500 puntos

El riesgo país, el indicador que utiliza el banco JP Morgan, volvió a un nivel que no tenía desde el pasado 2 de febrero, con 498 unidades. Además, la Argentina recoge buenos aires en la plaza neoyorquina con títulos soberanos que suben 0,2% y acumulan una mejora de 3% en lo que va de mayo.

El S&P Merval gana un 0,4% y Wall Street se sostiene en zona récord, pese a la inestable situación en el Golfo Pérsico.