Florencia Peña expuso la peor actitud de Santiago del Moro con Marley y lanzó una frase demoledora

La actriz también se refirió al vínculo entre Marley y Del Moro en las transmisiones: "Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien a Marley, es verdad. Yo lo percibí bastante, sí. Como que no le da bola cuando están en vivo como que está ahí él y no lo saluda. No sé qué pica tiene él".

Por último, marcó las diferencias entre ambos conductores: "Son muy distintos. Marley es una persona extrovertida, graciosa. Del Moro no sabemos quién es. Es muy impenetrable. Yo las veces que lo he visto es como alguien muy lejano. Marley es cercano".

Embed

Qué dijo Marley sobre Santiago del Moro y los Martín Fierro

El comentario de Marley sobre Santiago del Moro y los premios Martín Fierro generó ruido y el conductor de Por el Mundo decidió profundizar en su postura. En lugar de retroceder, apuntó directamente contra Aptra y marcó diferencias con su colega de Telefe.

"Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales", lanzó. Y agregó: "La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa".

Al hablar de Santiago del Moro, el tono se suavizó. Marley destacó a varios colegas: "A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar". Y aclaró que no existe enemistad: "Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo mismo. Si él tiene ganas un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon".

El origen de la polémica, según explicó, estuvo en Florencia Peña, quien había señalado que la categoría masculina de conducción era menos competitiva que la femenina. Marley lo retomó: "Ella siente que soy mejor que varios de los que están nominados".

Finalmente, cerró con una ironía que dejó huella: "¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers".