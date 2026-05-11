Maria Becerra anuncia su esperado regreso a Buenos Aires: cuándo y dónde serán los shows

Maria viene de hacer historia tras convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, donde realizó dos shows sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas, alcanzando un récord sin precedentes con cuatro estadios completamente agotados. Lejos de quedarse en ese hito, la artista impulsa ahora una nueva etapa que traslada esa magnitud a una experiencia más cercana, llevando al Movistar Arena y a su gira por Latinoamérica un concepto escénico en formato 360°, pensado para conectar con su público desde todas las perspectivas.