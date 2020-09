El día que el Ogro Fabbiani rechazó las ofertas de la Lazio y la Roma para estar con su hija Uma

Ogro Fabbiani

A lo largo de los años, Cristian El Ogro Fabbiani se familiarizó un poco con la prensa. En su mejor momento profesional, El Ogro no quería ser parte de los escándalos pero su vida privada se filtraba en los medios por sus historias de amor con Amalia Granata y Victoria Vannucci.

Sin embargo, el tiempo fue pasando y hoy Cristian se muestra distinto con los medios de comunicación. De hecho, anoche estuvo en "Podemos Hablar", el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.

Durante el inicio del programa le mostraron imágenes de su debut en River. Pensaban que era el momento más importante de su carrera deportiva pero el jugador dijo que no.

"No fue le momento más importante de mi vida deportiva, el más importante fue cuando debuté en Lanús. Ese fue mi sueño, me pone la piel de gallina, porque imaginate que yo estaba en Newells, yo estaba en Europa, me quería la Lazio y la Roma, y justo nació mi hija y sentía que tenía que estar con mi hija por lo que yo viví de chico. Al no estar mi papá lo sufrí un montón. Por eso volví. Por eso digo que nunca juego por la plata. Hoy hace cinco años que juego en Merlo, juego en la C, y capaz voy a vestuarios que no tienen ni para hacer tus necesidades", expresó.

Recordemos que Cristian tuvo una hija con Amalia Granata, Uma. Siempre mantuvieron una relación conflictiva pero con el tiempo las cosas se fueron acomodando.

"Lo luché mucho porque el sacrificio de irme a vivir de chiquito a una pensión, de no estar en el día de la madre, en mi cumpleaños estar solo con mis compañeros, se hizo difícil la infancia, pero con el sacrificio... Yo quería jugar en River! Soy hincha de River. Pero después en ese año me casé con Vanucci porque quería hacer las cosas bien. Siempre las hice bien. En ese año fue cuando mejor las hice y después las cosas no salieron. Fue un año político, jugué un año entero y nunca cobré un sueldo. Mi contrato desapareció. No le podía hacer juicio a River. No soy así. Cuando uno hace las cosas bien todo te vuelve, cuando hacés las cosas mal las cosas pasan", afirmó Fabbiani.