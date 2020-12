La diferencia millonaria entre María Laura Santillán y el Grupo Clarín

Rodrigo Lussich en "El show de los escandalones"

Luego de 17 años al frente de la conducción de "Telenoche", se confirmó la sorpresiva salida de María Laura Santillán.

En una primera instancia, se esperaba que la periodista no forme parte del programa a partir del próximo año pero su ausencia fue antes de lo estipulado.

Santillán iba a participar del ciclo de noticias de El Trece hasta el 18 de diciembre, por eso su falta en el programa del 15 llamó la atención y Diego Leuco, quien se enteró de lo ocurrido minutos antes de la salida al aire, se hizo cargo de la conducción.

"'Telenoche' sin María Laura Santillán. Carta documento feroz y juicio millonario en puerta", indicó días atrás Adrián Pallares en sus redes sociales. Mientras que más tarde agregó: "La gente de El Trece prefería una salida más tranquila. (...) Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron".

Ahora, la periodista se hizo presente en sus redes sociales y manifestó su angustia. Tras responder un tuit de "Mosquita Muerta", escribió: "Estoy muy triste. Muchas gracias".

Además, en su cuenta de Instagram publicó una foto de su perro, que se encontraba con la cabeza gacha, y señaló: "Así estamos, tristes. Muy"

En simultáneo, en la pantalla de América, Rodrigo Lussich en "El show de los escandalones", contó cuánto dinero hay en juego.

"La oferta que le hicieron es de 20 millones de pesos", afirmó el conductor de América. Y agregó: "Podemos confirmar que van a juicio porque ella quiere 28 millones!".