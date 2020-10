El Dipy: "Hace 7 meses que no tengo un mango"

El Dipy

Durante la cuarentena, El Dipy se convirtió en uno de los músicos que más se involucró en el mundo de la política.

Desde que grabó un video donde se enojó por las críticas en redes sociales, Dipy no paró de hablar en los medios de comunicación y de hacer públicas sus ideas.

En su video inicial, el artista hizo hincapié en la educación, el estudio y el trabajo.

Hoy estuvo en el programa "Informados de todo", América, y volvió a hacer foco en la poca efectividad por parte del gobierno en medio de la pandemia del coronavirus.

Luego habló de la gente que tiene hambre y que no tiene para comer porque hace 7 meses que le dicen que se quede en su casa.

"Hace 7 meses que no tengo un mango", sostuvo el cantante quien dice que no puede trabajar por la falta de protocolos.

Además habló del fracaso del gobierno de Mauricio Macri: "Cuando nos decía que iba a llegar a pobreza cero todos sabíamos que era una mentira".

En tanto, fue claro sobre las convocatorias que recibió para hacer política: "Me llamaron de todos lados. Yo no estoy capacitado para hacer política. Yo no tengo el secundario completo. No pude porque tuve que salir a laburar".