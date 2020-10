El Dipy con Estelita: "Siempre pensamos en votar al que roba menos, siempre se vota al mejor de los peores"

El Dipy

El cantante de cumbia David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy", fue entrevistado en "Estelita en casa" (América) y no dudó en ratificar sus críticas contra la clase política y la crisis económica, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

En el ciclo que conduce Jey Mammon, el músico también hizo referencia a uno de los rumores que cada vez cobran más fuerza y es la posibilidad de ser candidato a ocupar un cargo político, a lo que se negó rotundamente.

Mientras hablaban sobre el polémico lenguaje inclusivo que mantiene dos opiniones encontradas, El Dipy declaró no tener inconvenientes pero que no es el momento de tratarlo mientras hay temas de mayor urgencia. "Para mi hoy el único lenguaje inclusivo es que un chico desayune, que meriende, que cene, que estudie y que trabaje de grande", indicó.

Y luego llegó la picante pregunta: "¿Serías candidato vos?", se le preguntó y músico con gran seguridad, sin pensarlo demasiado explicó que: "Ni en pedo. No puedo manejar mi vida yo" desatando la risa de Estelita.

Por último, además de plasmar su pensar sobre el Gobierno Nacional, manifestó: "Vamos a votar al que robe menos, siempre se vota al mejor de los peores", en relación a la forma en que hoy en día votan los argentinos.

Y negó tener alguna inclinación política o grupo que lo represente: "No estoy en contra de la clase política, hoy no me representa nadie".