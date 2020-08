Tras el cruce de Brancatelli y El Dipy, Daniel Lescano dio su opinión: "La gente está mal"

Daniel Lescano

Tras el fuerte cruce de Diego Brancatelli y El Dipy, Daniel Lescano dio su opinión de cómo pasa la cuarentena en "Intratables", América.

"El Dipy no tiene ni idea lo que te alcanza para comprar con los planes que te da el Gobierno No alcanza para nada, una semana! Me tocó una ayuda de diez mil pesos tres meses pero hace seis que estamos", indicó el cantante de cumbia.

"La gente está mal, no es novedad. Soy de riesgo, no puedo salir a trabajar mucho. Recibo ayuda de amigos y mi productor", agregó.

E indicó: "Yo no estoy trabajando, cero, nada. Vivo de los pocos ahorros que pude hacer antes de la pandemia y mi señora cría perros. Tengo hijos chiquitos, voy a trabajar de cualquier cosa".

En tanto, remarcó: "Al Gobierno lo veo bien, tomó las medidas que tenía que tomar, por eso no tenemos tantos fallecidos".

Sobre la idea del Dipy que los políticos se bajen el salario, Lescano coincidió: "Eso me parecería bien".