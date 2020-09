Dramático testimonio de Damián de Santo: "En media hora teníamos el fuego en la puerta, nunca viví algo así"

Damián de Santo

Damián de Santo brindó un fuerte testimonio en "Intrusos", América, sobre cómo vivió de cerca los incendios en Giardino, Córdoba, que tocó de cerca su casa.

"Hace veinte años que estoy en Giardino y nunca vi algo así. Nunca pensé que el fuego iba a avanzar tan rápido", indicó el actor.

"Me mortificó el amor de la gente que me ayudó. No vinieron a ayudar al actor, éramos todos laburando para salvar a todos los que venían después", destacó sobre la labor de todos los vecinos para contener las llamas.

Y precisó sobre lo ocurrido: "Se quemó la vegetación autóctona. El fuego pasó por arriba de las cabañas. El viento cambió y en media hora teníamos el fuego en la puerta".